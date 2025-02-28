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Фанаты Фулхэма и Манчестер Юнайтед проведут совместную акцию протеста
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Getty Images/Global Images Ukraine
В воскресенье, перед началом матча Кубка Англии между "Манчестер Юнайтед" и "Фулхэмом", состоится совместная акция протеста фанатов обеих команд.
Причиной недовольства стали высокие цены на билеты.
Фанаты обеих команд выступают против завышенных цен на билеты, которые составляют от 52 до 61 фунта стерлингов для взрослых.
Перед матчем фанаты "Манчестер Юнайтед" и "Фулхэма" проведут фотосессию в поддержку кампании #StopExploitingLoyalty, которая направлена на снижение цен на билеты.
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