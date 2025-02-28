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Спортдир Милана высказался о будущем Эрнандеса в клубе
Монкада рассказал о контракте Тео Эрнандеса
Фото - Getty Images/Global Images Ukraine
Спортивный директор "Милана" Джеффри Монкада прокомментировал будущее левого защитника Тео Эрнандеса в команде.
"Мы не можем позволить себе терять игроков путем свободных трансферов", - заявил Монкада.
Напомним, что контракт француза истекает в июне 2026 года. Тransfermarkt оценивает стоимость трансфера футболиста в 50 млн евро.
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Источник:Fabrizio Romano
Опубликовал: Екатерина Власова
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