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Спортдир Милана высказался о будущем Эрнандеса в клубе

Англия

Монкада рассказал о контракте Тео Эрнандеса

Спортдир Милана высказался о будущем Эрнандеса в клубе

Фото - Getty Images/Global Images Ukraine

Новина українською

Спортивный директор "Милана" Джеффри Монкада прокомментировал будущее левого защитника Тео Эрнандеса в команде.

"Мы не можем позволить себе терять игроков путем свободных трансферов", - заявил Монкада.

Напомним, что контракт француза истекает в июне 2026 года. Тransfermarkt оценивает стоимость трансфера футболиста в 50 млн евро.

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Милан Тео Эрнандес
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Источник:
Fabrizio Romano
Опубликовал: Екатерина Власова
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