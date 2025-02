Обновил личное достижение. Салах в третий раз за карьеру отметился выдающейся результативностью за месяц в АПЛ

Звездный вингер "Ливерпуля" Мохамед Салах в третий раз в своей карьере отметился 10+ результативными действиями за один месяц в Английской Премьер-лиге, что является лучшим индивидуальным показателем в истории этого турнира.

В феврале 2025 года 32-летний египтянин забил 6 голов и отдал 4 ассиста в 6 матчах чемпионата Англии. До этого он отмечался подобным достижением в декабре 2018 года. А в декабре прошлого года Салах повторил достижение Луиса Суареса, записав на свой счет 14 очков по системе "гол + пас".

