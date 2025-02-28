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Обновил личное достижение. Салах в третий раз за карьеру отметился выдающейся результативностью за месяц в АПЛ

Англия

Еще один шаг к получению самых престижных индивидуальных наград

Обновил личное достижение. Салах в третий раз за карьеру отметился выдающейся результативностью за месяц в АПЛ

Фото - Getty Images/Global Images Ukraine

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Звездный вингер "Ливерпуля" Мохамед Салах в третий раз в своей карьере отметился 10+ результативными действиями за один месяц в Английской Премьер-лиге, что является лучшим индивидуальным показателем в истории этого турнира.

В феврале 2025 года 32-летний египтянин забил 6 голов и отдал 4 ассиста в 6 матчах чемпионата Англии. До этого он отмечался подобным достижением в декабре 2018 года. А в декабре прошлого года Салах повторил достижение Луиса Суареса, записав на свой счет 14 очков по системе "гол + пас".

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Добавим, что в этом сезоне Мохамед Салах забил 25 голов и отдал 17 ассистов за "Ливерпуль" в 28 матчах в АПЛ.

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АПЛ Ливерпуль Мохамед Салах
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Источник:
Premier League
Опубликовал: Андрей Журба
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