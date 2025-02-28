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Борнмут - Вулверхэмптон. Где и когда смотреть онлайн LIVE прямую видеотрансляцию матча Кубка Англии
Матч 1/8 финала Кубка Англии по футболу
Getty Images / Global Images Ukraine
Перед матчем 1/8 финала Кубка Англии обе команды столкнулись с кадровыми проблемами из-за травм и дисквалификаций. "Вишни" стремятся к реваншу после поражения 0:1 от „Вулвз“ в лиге, но травмы Сенеси и Кристи ослабляют их состав. "Волки" в лучшей форме (3 победы в 5 матчах), опираются на Кунью, хотя и сами потеряли немало игроков.
Матч начнется в 17:00 по киевскому времени в субботу, 1-го марта.
Трансляцию матча вы можете посмотреть на телеканале Setanta Sports.
Если у вас отсутствует возможность посмотреть поединок в прямом эфире, то предлагаем следить за ходом событий на поле с помощью текстовой трансляции от UA-Футбол. Сразу же после финального свистка не забудьте прочитать на сайте отчет о матче, а также посмотреть обзор опасных моментов.
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