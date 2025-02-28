  1. UA-Футбол ⚽
  2. Англия
  3. Борнмут - Вулверхэмптон. Где и когда смотреть онлайн LIVE прямую видеотрансляцию матча Кубка Англии
В тренде
Англия
Англия

Англия - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.

Борнмут - Вулверхэмптон. Где и когда смотреть онлайн LIVE прямую видеотрансляцию матча Кубка Англии

Англия
Обновлено

Матч 1/8 финала Кубка Англии по футболу

Борнмут - Вулверхэмптон. Где и когда смотреть онлайн LIVE прямую видеотрансляцию матча Кубка Англии

Getty Images / Global Images Ukraine

Ростислав Хвостенко Автор UA-Футбол
Новина українською

Перед матчем 1/8 финала Кубка Англии обе команды столкнулись с кадровыми проблемами из-за травм и дисквалификаций. "Вишни" стремятся к реваншу после поражения 0:1 от „Вулвз“ в лиге, но травмы Сенеси и Кристи ослабляют их состав. "Волки" в лучшей форме (3 победы в 5 матчах), опираются на Кунью, хотя и сами потеряли немало игроков.

Матч начнется в 17:00 по киевскому времени в субботу, 1-го марта.

Favbet
1.75
4.00
4.22
Узнать больше

Трансляцию матча вы можете посмотреть на телеканале Setanta Sports.

Трансляция матча
play-btn
play sound
В эфире
partner
Трансляция матча Борнмут -Вулверхэмптон
Смотреть трансляцию

Если у вас отсутствует возможность посмотреть поединок в прямом эфире, то предлагаем следить за ходом событий на поле с помощью текстовой трансляции от UA-Футбол. Сразу же после финального свистка не забудьте прочитать на сайте отчет о матче, а также посмотреть обзор опасных моментов.

По теме
yellow-arrow
Аморим готовит Манчестер Юнайтед к масштабным изменениям летом
yellow-arrow
Футболист Арсенала повторил интересное достижение в матче с Ноттингемом в АПЛ
yellow-arrow
Гвардиола поделился своими ожиданиями от матча Манчестер Сити - Плимут в Кубке Англии
Вулверхэмптон Борнмут Где смотреть футбол Илья Забарный
Оцените этот материал:
1 голосов
Комментарии
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти

Популярное сейчас


Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1
15 000
На сайт
2
5 000
На сайт
3
150 000
На сайт
4
35 000
На сайт
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости