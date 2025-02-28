Аморим готовит Манчестер Юнайтед к масштабным изменениям летом

Главный тренер "Манчестер Юнайтед" Рубен Аморим подтвердил, что летом клуб планирует провести масштабную трансферную кампанию.

Португальский специалист отметил, что для приобретения новых игроков необходимо будет продать некоторых футболистов.

Также Аморим добавил: "Мы многое меняем в нашей команде и академии. Мы работаем над многими вещами. Готовимся к следующему сезону, конечно".

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