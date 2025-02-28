  1. UA-Футбол ⚽
  2. Англия
  3. Аморим готовит Манчестер Юнайтед к масштабным изменениям летом
В тренде
Англия
Англия

Англия - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.

Аморим готовит Манчестер Юнайтед к масштабным изменениям летом

Англия

Мы многое меняем в нашей команде и академии (С)

Аморим готовит Манчестер Юнайтед к масштабным изменениям летом

Getty Images / Global Images Ukraine

Новина українською

Главный тренер "Манчестер Юнайтед" Рубен Аморим подтвердил, что летом клуб планирует провести масштабную трансферную кампанию.

Португальский специалист отметил, что для приобретения новых игроков необходимо будет продать некоторых футболистов.

Также Аморим добавил: "Мы многое меняем в нашей команде и академии. Мы работаем над многими вещами. Готовимся к следующему сезону, конечно".

Читайте такжеТренер Манчестер Юнайтед: Онана сделал несколько великолепных сейвов, которые спасли нашу команду

По теме
yellow-arrow
Борнмут - Вулверхэмптон. Где и когда смотреть онлайн LIVE прямую видеотрансляцию матча Кубка Англии
yellow-arrow
Футболист Арсенала повторил интересное достижение в матче с Ноттингемом в АПЛ
yellow-arrow
Гвардиола поделился своими ожиданиями от матча Манчестер Сити - Плимут в Кубке Англии
Манчестер Юнайтед Рубен Аморим
Оцените этот материал:
1 голосов
Источник:
Fabrizio Romano
Опубликовал: Екатерина Власова
Комментарии
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти

Популярное сейчас


Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1
15 000
На сайт
2
5 000
На сайт
3
150 000
На сайт
4
35 000
На сайт
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости