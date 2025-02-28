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"Это было смешно". Аморим прокомментировал ситуацию с заменой Гарначо
Инцидент исчерпан
Фото - Getty Images/Global Images Ukraine
Главный тренер "Манчестер Юнайтед" Рубен Аморим прокомментировал ситуацию с заменой Алехандро Гарначо.
"Он пришел ко мне в офис на следующий день. Это было смешно, ведь я провел определенное расследование, а оказалось, что он просто пошел в раздевалку, чтобы переодеться. Он следил за игрой, но не на скамейке запасных. Он был с командой, а затем отправился домой. Нет никаких проблем".
"Он еще очень молодой парень, он учится. Важно то, что он поговорил со мной. Я думаю, что мы должны замечать такие мелочи и помогать им стать лучшими футболистами. Его заменили во время игры, несмотря на то, что он играл очень хорошо. С этим трудно справиться, я понимаю", — добавил Аморим.
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Напомним, что в текущем сезоне 20-летний Алехандро Гарначо отметился 8 голами и 6 результативными передачами в 40 матчах за "Манчестер Юнайтед" во всех турнирах.
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