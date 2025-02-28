Гвардиола поделился своими ожиданиями от матча Манчестер Сити - Плимут в Кубке Англии

Главный тренер "Манчестер Сити" Пеп Гвардиола поделился ожиданиями от матча пятого круга Кубка Англии, где команда сыграет против "Плимута".

"Они не являются незнакомой для нас командой. Они обыграли лучшую команду страны в этом сезоне - "Ливерпуль", а также "Брентфорд".

Они агрессивно защищаются с помощью фланговых защитников. Атакующие полузащитники помогают осуществлять переход из обороны в атаку, они очень хорошо взаимодействуют. С тех пор, как их тренер возглавил клуб, у команды появились результаты.

У нас есть шанс снова выйти в четвертьфинал Кубка Англии и мы хотим это сделать", - сказал Пеп.