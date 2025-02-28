Футболист Арсенала повторил интересное достижение в матче с Ноттингемом в АПЛ

Футболист "Арсенала" повторил интересное достижение в матче Английской Премьер-лиги.

Полузащитник лондонского "Арсенала" Жоржиньо в матче против "Ноттингема" (0:0) стал десятым игроком в истории АПЛ, которому удалось провести не менее 50 матчей в составе "канониров" и "Челси".

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До этого подобным достижением отмечались следующие игроки: Эшли Коул, Сеск Фабрегас, Давид Луиз, Эммануэль Пети, Кай Хавертц, Николас Анелька, Оливье Жиру, Петр Чех и Уильям Галлас.

10 - The players to make 50+ Premier League appearances for both Arsenal and Chelsea. Divide. pic.twitter.com/U7TDFIi21Z — OptaJoe (@OptaJoe) February 28, 2025

Всего на счету 33-летнего Жоржиньо уже 75 игр в составе "Арсенала" во всех турнирах, начиная с февраля 2023 года. За это время итальянский хавбек отметился двумя голами и тремя результативными передачами за клуб.