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Футболист Арсенала повторил интересное достижение в матче с Ноттингемом в АПЛ
Стал десятым игроком, которому удалось достичь этой отметки
Фото - Getty Images/Global Images Ukraine
Футболист "Арсенала" повторил интересное достижение в матче Английской Премьер-лиги.
Полузащитник лондонского "Арсенала" Жоржиньо в матче против "Ноттингема" (0:0) стал десятым игроком в истории АПЛ, которому удалось провести не менее 50 матчей в составе "канониров" и "Челси".
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До этого подобным достижением отмечались следующие игроки: Эшли Коул, Сеск Фабрегас, Давид Луиз, Эммануэль Пети, Кай Хавертц, Николас Анелька, Оливье Жиру, Петр Чех и Уильям Галлас.
10 - The players to make 50+ Premier League appearances for both Arsenal and Chelsea. Divide. pic.twitter.com/U7TDFIi21Z— OptaJoe (@OptaJoe) February 28, 2025
Всего на счету 33-летнего Жоржиньо уже 75 игр в составе "Арсенала" во всех турнирах, начиная с февраля 2023 года. За это время итальянский хавбек отметился двумя голами и тремя результативными передачами за клуб.
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