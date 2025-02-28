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Президент Тоттенхэма провел переговоры с американскими миллиардерами о продаже клуба

Англия

Но что-то пошло не так

Президент Тоттенхэма провел переговоры с американскими миллиардерами о продаже клуба

Getty Images/Global Images Ukraine

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Президент лондонского "Тоттенхэма" Дэниел Леви провел переговоры с американскими миллиардерами относительно возможной продажи клуба. Об этом сообщает издание Express.

Переговоры зашли в тупик из-за высокой оценки клуба, которую выставил Леви. Кроме того, президент "Тоттенхэма" изъявил желание остаться в клубе в качестве инвестора или руководителя, ответственного за спортивные решения.

Добавим, американские миллиардеры и инвестиционные фонды проявляли интерес к приобретению акций "Тоттенхэма" в течение последних 18 месяцев.

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Источник:
Express
Опубликовал: Екатерина Власова
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