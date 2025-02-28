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Тренер Манчестер Сити: Каждый матч для нас - это финал
Специалист выступил на пресс-конференции
Getty Images/Global Images Ukraine
Главный тренер "Манчестер Сити" Пеп Гвардиола рассказал, что каждый матч, который остался до конца сезона, является решающим для его команды.
"У нас осталось два месяца, и каждый матч для нас - это финал", - заявил Гвардиола. "Если мы проиграем одну или две игры, мы будем восьмыми. Все так тесно. Мы должны быть сосредоточены на том, что нужно команде, клубу, а матч с "Плимутом" сейчас самый важный", - добавил тренер.
Напомним, что матч пятого круга Кубка Англии "Манчестер Сити" - "Плимут" стартует 1 марта в 19:45 по Киеву.
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