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Тренер Манчестер Сити: Каждый матч для нас - это финал

Англия
Обновлено

Специалист выступил на пресс-конференции

Тренер Манчестер Сити: Каждый матч для нас - это финал

Getty Images/Global Images Ukraine

Новина українською

Главный тренер "Манчестер Сити" Пеп Гвардиола рассказал, что каждый матч, который остался до конца сезона, является решающим для его команды.

"У нас осталось два месяца, и каждый матч для нас - это финал", - заявил Гвардиола. "Если мы проиграем одну или две игры, мы будем восьмыми. Все так тесно. Мы должны быть сосредоточены на том, что нужно команде, клубу, а матч с "Плимутом" сейчас самый важный", - добавил тренер.

Напомним, что матч пятого круга Кубка Англии "Манчестер Сити" - "Плимут" стартует 1 марта в 19:45 по Киеву.

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Манчестер Сити Пеп Гвардиола
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Источник:
Мan Сity
Опубликовал: Екатерина Власова
Комментарии
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alex.belogubko (одесса)
28.02.2025 в 23:58
много не нужных пасов назад -меняйте тактику
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Комментарии 1
alex.belogubko (одесса)
28.02.2025 в 23:58
много не нужных пасов назад -меняйте тактику
Ответить
0
0

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