Кубок Англии. Астон Вилла – Кардифф 2:0. Очередной мастер-класс от Марко Асенсио

Когда ты играешь против аутсайдера Чемпионшипа в Кубке Англии, то на тебя оказывается невероятное давление. Давление результата, который необходимо добывать. В то же время, это шанс дать отдохнуть отдельным исполнителям и не тратя много сил забирать свое. Унаи Эмери понимал, что его команда должна проходить дальше, иначе болельщики просто не поймут. Возможно, поэтому он и побоялся идти на большую ротацию, выпустив в старте немало игроков стартового состава.

"Кардифф" оказался в 1/8 финала и это уже неплохое достижение для валлийского коллектива. Вряд ли они действительно рассчитывали на четвертьфинал, но аппетит приходит во время еды. Правда аппетита этого было недостаточно, чтобы создать сопернику реальных проблем. Хозяева поля забрали мяч уже с первых минут и активно наступали на ворота Хорвата.

Момент за моментом, правда без постоянной периодичности, создавались. Но чего-то не хватало. То Рашфорд пробьет мимо ворот, то Уоткинс вылетев на свидание с вратарем пробьет точно в него, то Бэйли не может доставить мяч своему партнеру в простой ситуации, хотя там точно должен был бы быть гол, если бы пас дошел до Асенсио. Что-то мешало, но было заметно, что гости просто не могут сдержать эти атаки, у них не хватает мощи и они прогибаются.

Да, можно вспомнить по одному неплохому моменту у "Кардиффа" как в первом, так и во втором таймах, вот только это были скорее исключения, да и пробить как следует не удалось. Куда системнее и целостнее выглядели "вилланы". То, как они тратили свои моменты, было похоже на невезение и несобранность, за которую можно заплатить большую цену. Впрочем Асенсио сделал все возможное, чтобы этого не произошло.

После очень долгих, затяжных и острых попыток "Виллы" выйти вперед, Асенсио лишь во втором тайме нашел сетку ворот своим ударом. Пошла атака по левому флангу, с которого в штрафную площадку доставили круглого к испанцу, а тот в касание пробил четко в ближний угол. 1:0 и стадион наконец выдохнул, слишком долго тянули с этим бирмингемцы.

Через несколько минут после этого аналогичная атака уже пошла по правому флангу, но итог тот же. Мяч доставили в центр штрафной площади на Асенсио, а тот пробил в ближний угол ворот. 2:0. Голы просто идентичны, просто с разных флангов. Четко решил их Асенсио. И это после шикарного матча против "Челси". Кажется, Марко находит себя в новой команде.

"Астон Вилла" проходит в четвертьфинал и делает это вполне заслуженно. Вряд ли кто-то может сказать, что гости заслужили хоть что-то. "Кардифф" сегодня разбили по полной, хотя на табло всего два пропущенных гола. Теперь команда Эмри ждет своего соперника в следующем раунде.

Кубок Англии, 1/8 финала

Стадион: "Вилла Парк" (Бирмингем)

Главный судья: Питер Бэнкс (Англия)

"Астон Вилла" — "Кардифф" 2:0

Голы: Асенсио (68, 80)

"Астон Вилла": Мартинес — Гарсия, Конса, Богард, Матсен (Динь, 84) — Макгинн, Тилеманс — Бэйли, Асенсио (Рамзи, 84), Рашфорд (Роджерс, 84) — Уоткинс (Джимо-Алоба, 83)

"Кардифф": Хорват — Фиш, Гутас, Лоулор (Дэвис, 83) — Нг, Рамзи (Робертсон, 65), Колвилл, Джайлз (Беган, 64) — Эль Газзи, Уиллок (Ашфорд, 83) — Робинсон (Салеш, 47)

Предупреждения: нет.