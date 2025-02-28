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Звездный хавбек Манчестер Сити возвращается к индивидуальным тренировкам
Хорошая новость для болельщиков
Getty Images/Global Images Ukraine
Полузащитник "Манчестер Сити" Родри вернулся к индивидуальным тренировкам. Об этом пишет ВВС
Однако, несмотря на позитивные сигналы, тренер "горожан" Пеп Гвардиола призвал не спешить с прогнозами относительно возвращения Родри.
"Самое важное для Родри сейчас - хорошо выздороветь", - сказал Гвардиола. "Все идет очень хорошо, и он чувствует себя очень хорошо, но шаг за шагом".
Напомним, травму Родри получил в сентябре 2024 года, в матче против "Арсенала".
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Источник:ВВС
Опубликовал: Екатерина Власова
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