Звездный хавбек Манчестер Сити возвращается к индивидуальным тренировкам

Полузащитник "Манчестер Сити" Родри вернулся к индивидуальным тренировкам. Об этом пишет ВВС

Однако, несмотря на позитивные сигналы, тренер "горожан" Пеп Гвардиола призвал не спешить с прогнозами относительно возвращения Родри.

"Самое важное для Родри сейчас - хорошо выздороветь", - сказал Гвардиола. "Все идет очень хорошо, и он чувствует себя очень хорошо, но шаг за шагом".

Напомним, травму Родри получил в сентябре 2024 года, в матче против "Арсенала".