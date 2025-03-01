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Борнмут – Вулверхэмптон. Смотреть онлайн LIVE прямую видеотрансляцию матча Кубка Англии
Без Забарного, но с задачей проходить дальше
Getty Images / Global Images Ukraine
Пока Илья Забарный продолжает отбывать свою дисквалификацию, его команда продолжает борьбу в Кубке Англии. Сейчас у них стадия 1/8 финала и матч против соперника из АПЛ. Тем не менее, именно они считаются фаворитами, несмотря на поражение в прошлом матче. Кажется, что без Забарного этой команде играть гораздо сложнее, однако нужно как-то справляться.
Стартовый свисток прозвучит в 17:00 по киевскому времени в субботу, 1 марта.
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Кубок Англии. 1/8 финала
1 марта. 17:00. Борнмут. "Виталити Стэдиум"
Главный судья: Крис Кавана (Англия)
Трансляция: Setanta Sports
Если вы не можете посмотреть поединок в прямом эфире, то предлагаем следить за ходом событий на поле с помощью текстовой трансляции от UA-Футбол. Сразу же после финального свистка не забудьте прочитать на сайте отчет о матче, а также посмотреть обзор опасных моментов.
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