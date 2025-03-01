Борнмут – Вулверхэмптон. Смотреть онлайн LIVE прямую видеотрансляцию матча Кубка Англии

Пока Илья Забарный продолжает отбывать свою дисквалификацию, его команда продолжает борьбу в Кубке Англии. Сейчас у них стадия 1/8 финала и матч против соперника из АПЛ. Тем не менее, именно они считаются фаворитами, несмотря на поражение в прошлом матче. Кажется, что без Забарного этой команде играть гораздо сложнее, однако нужно как-то справляться.

Стартовый свисток прозвучит в 17:00 по киевскому времени в субботу, 1 марта.

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Кубок Англии. 1/8 финала

1 марта. 17:00. Борнмут. "Виталити Стэдиум"

Главный судья: Крис Кавана (Англия)

Трансляция: Setanta Sports

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