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Манчестер Сити – Плимут. Смотреть онлайн LIVE прямую видеотрансляцию матча Кубка Англии
Очередной вызов для Макса Таловерова и компании
Getty Images / Global Images Ukraine
В прошлом раунде украинский защитник "Плимута" Максим Таловеров уже помог своей команде оформить невероятную сенсацию, они выбили из Кубка "Ливерпуль". Вот только жребий не очень милостив к этой скромной команде, поэтому в 1/8 они будут играть против "Манчестер Сити". Смогут ли они сотворить очередную сенсацию?
Стартовый свисток прозвучит в 19:45 по киевскому времени в субботу, 1 марта.
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Кубок Англии. 1/8 финала
1 марта. 19:45. Манчестер. "Этихад"
Главный судья: Крейг Поусон (Англия)
Трансляция: Setanta Sports
Если вы не можете посмотреть поединок в прямом эфире, то предлагаем следить за ходом событий на поле с помощью текстовой трансляции от UA-Футбол. Сразу же после финального свистка не забудьте прочитать на сайте отчет о матче, а также посмотреть обзор опасных моментов.
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