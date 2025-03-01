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Манчестер Сити – Плимут. Смотреть онлайн LIVE прямую видеотрансляцию матча Кубка Англии

Англия

Очередной вызов для Макса Таловерова и компании

Манчестер Сити – Плимут. Смотреть онлайн LIVE прямую видеотрансляцию матча Кубка Англии

Getty Images / Global Images Ukraine

Новина українською

В прошлом раунде украинский защитник "Плимута" Максим Таловеров уже помог своей команде оформить невероятную сенсацию, они выбили из Кубка "Ливерпуль". Вот только жребий не очень милостив к этой скромной команде, поэтому в 1/8 они будут играть против "Манчестер Сити". Смогут ли они сотворить очередную сенсацию?

Стартовый свисток прозвучит в 19:45 по киевскому времени в субботу, 1 марта.

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Кубок Англии. 1/8 финала

1 марта. 19:45. Манчестер. "Этихад"

Главный судья: Крейг Поусон (Англия)

Трансляция: Setanta Sports

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Трансляция матча "Манчестер Сити" — "Плимут"
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Если вы не можете посмотреть поединок в прямом эфире, то предлагаем следить за ходом событий на поле с помощью текстовой трансляции от UA-Футбол. Сразу же после финального свистка не забудьте прочитать на сайте отчет о матче, а также посмотреть обзор опасных моментов.

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Источник:
UA-Футбол
Опубликовал: Назар Черковский
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