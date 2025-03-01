Манчестер Сити – Плимут. Смотреть онлайн LIVE прямую видеотрансляцию матча Кубка Англии

В прошлом раунде украинский защитник "Плимута" Максим Таловеров уже помог своей команде оформить невероятную сенсацию, они выбили из Кубка "Ливерпуль". Вот только жребий не очень милостив к этой скромной команде, поэтому в 1/8 они будут играть против "Манчестер Сити". Смогут ли они сотворить очередную сенсацию?

Стартовый свисток прозвучит в 19:45 по киевскому времени в субботу, 1 марта.

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1.09 12.00 27.00 Узнать больше

Кубок Англии. 1/8 финала

1 марта. 19:45. Манчестер. "Этихад"

Главный судья: Крейг Поусон (Англия)

Трансляция: Setanta Sports

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