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Полузащитник Астон Вилли, принадлежащий ПСЖ, продолжает демонстрировать удивительную статистику

Англия

Рашфорд тоже далеко не ушел

Полузащитник Астон Вилли, принадлежащий ПСЖ, продолжает демонстрировать удивительную статистику

Getty Images / Global Images Ukraine

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Полузащитник "Астон Виллы", принадлежащий "ПСЖ", Марк Асенсио сделал дубль в 2 из 3 последних игр за английскую команду.

Испанский футболист дважды забил в Кубке Англии против "Кардиффа" и дублем отличился в рамках АПЛ в матче против "Челси".

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Также от партнера не отстает Маркус Рашфорд, перешедший в "Астон Виллу" на правах аренды этой зимой. У англичанина 3 голевых передачи, все они были направлены на Асенсио.

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Астон Вилла (Бирмингем) Марко Асенсио Маркус Рашфорд
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Источник:
UA Футбол
Опубликовал: Валентина Чорноштан
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