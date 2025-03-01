Полузащитник Астон Вилли, принадлежащий ПСЖ, продолжает демонстрировать удивительную статистику

Полузащитник "Астон Виллы", принадлежащий "ПСЖ", Марк Асенсио сделал дубль в 2 из 3 последних игр за английскую команду.

Испанский футболист дважды забил в Кубке Англии против "Кардиффа" и дублем отличился в рамках АПЛ в матче против "Челси".

Также от партнера не отстает Маркус Рашфорд, перешедший в "Астон Виллу" на правах аренды этой зимой. У англичанина 3 голевых передачи, все они были направлены на Асенсио.