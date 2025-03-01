Англия
Англия - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.
Полузащитник Астон Вилли, принадлежащий ПСЖ, продолжает демонстрировать удивительную статистику
Рашфорд тоже далеко не ушел
Getty Images / Global Images Ukraine
Полузащитник "Астон Виллы", принадлежащий "ПСЖ", Марк Асенсио сделал дубль в 2 из 3 последних игр за английскую команду.
Испанский футболист дважды забил в Кубке Англии против "Кардиффа" и дублем отличился в рамках АПЛ в матче против "Челси".
Также от партнера не отстает Маркус Рашфорд, перешедший в "Астон Виллу" на правах аренды этой зимой. У англичанина 3 голевых передачи, все они были направлены на Асенсио.
По теме
Оцените этот материал:
Источник:UA Футбол
Опубликовал: Валентина Чорноштан
Комментарии
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти
Популярное сейчас
- CNN рассказал, что произошло между Трампом и Зеленским после ссоры
- Трамп еще не исключает подписания с Зеленским соглашения об ископаемых, - СМИ
- Трамп заявил, что Зеленский пренебрег США и не готов к миру
- Таловеров и тренер-беженец спасают Плимут от вылета из Чемпионшипа. Что это за клуб и почему их называют Пилигримы
- Воспитанник Динамо – о визите Зеленского к Трампу: Самый сильный Президент всех времен! Президент США предложил предать жителей Запорожья и Херсона
- UFC покинули сразу шесть бойцов
Лучшие букмекеры
№
Букмекер
Бонус
1На сайт
15 000
2На сайт
5 000
3На сайт
150 000
4На сайт
35 000