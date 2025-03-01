Daily Mail развеял информацию о том, что Челси собирается подписывать голкипера

Недавно появилась информация от Fichajes, что "Челси" будет искать нового вратаря этим летом, однако Daily Mail опроверг эту информацию.

Читайте также Лондонские топ-клубы готовы перехватить главную трансферную цель Астон Виллы на лето

По информации английского издания, новый вратарь не входит в список целей лондонцев на ближайшее лето. Руководство "Челси" приняло решение развивать находящихся в команде вратарей, а именно Филиппа Йоргенсена и Майка Пендерса. Также "синие" не исключают здоровую конкуренцию между Робертом Санчесом и Джорджем Петровичем.

Напомним, что основным вратарем "Челси" является Роберт Санчес.