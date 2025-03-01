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Daily Mail развеял информацию о том, что Челси собирается подписывать голкипера
Дают шанс текущим вратарям
Фото - Getty Images/Global Images Ukraine
Недавно появилась информация от Fichajes, что "Челси" будет искать нового вратаря этим летом, однако Daily Mail опроверг эту информацию.
По информации английского издания, новый вратарь не входит в список целей лондонцев на ближайшее лето. Руководство "Челси" приняло решение развивать находящихся в команде вратарей, а именно Филиппа Йоргенсена и Майка Пендерса. Также "синие" не исключают здоровую конкуренцию между Робертом Санчесом и Джорджем Петровичем.
Напомним, что основным вратарем "Челси" является Роберт Санчес.
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