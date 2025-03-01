Гвардиола – о команде Таловерова: Стандарты – главное оружие

Главный тренер "Манчестер Сити" Хосеп Гвардиола высказался о сопернике "горожан" - "Плимуте" в 1/8 финала Кубка Англии.

"В Чемпионшипе, Лигах 1 и 2 стандарта — главное оружие, и АПЛ, думаю, есть чему у них поучиться. С приходом нового тренера результаты у "Плимута" улучшились. В последних 10-11 матчах они проиграли всего три раза, поэтому я жду тяжелую игру.

Мы играем дома и это небольшое преимущество по сравнению с выездом. Но мы знаем, что такие матчи коварны — эти команды очень хороши по-своему. Если им удастся проявить свои сильные качества и превзойти нас в этом, то жди беду", — цитирует испанского специалиста BBC.