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Тренер Манчестер Юнайтед рассказал, чем грозит критика в адрес игроков среди СМИ и фанатов

Англия

Пример – игроки МЮ

Тренер Манчестер Юнайтед рассказал, чем грозит критика в адрес игроков среди СМИ и фанатов

Фото - Getty Images/Global Images Ukraine

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Главный тренер "Манчестер Юнайтед" Рубен Аморим рассказал о том, как игроки "красных дьяволов" переносят критику.

"Раньше были только газеты и ничего больше. С появлением социальных сетей ситуация изменилась. Ты не можешь зайти в социальные сети, не увидев новости или фотографии. Если ты прочтешь что-то плохое, то сосредоточишься на этом.

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У тебя может быть 100 хороших вещей, но одна плохая, и ты сосредоточишься на ней. Я думаю, что это очень тяжело для них. Им нужна помощь, чтобы справиться с этим. Это современный футбол, и они должны быть готовы к этому", — цитирует главного тренера "МЮ" BBC.

Напомним, сейчас "красные дьяволы" занимают 14 место в турнирной таблице АПЛ, у них в активе 33 очка после 27 туров.

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Источник:
bbc
Опубликовал: Валентина Чорноштан
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