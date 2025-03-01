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Тренер Манчестер Юнайтед рассказал, чем грозит критика в адрес игроков среди СМИ и фанатов
Пример – игроки МЮ
Фото - Getty Images/Global Images Ukraine
Главный тренер "Манчестер Юнайтед" Рубен Аморим рассказал о том, как игроки "красных дьяволов" переносят критику.
"Раньше были только газеты и ничего больше. С появлением социальных сетей ситуация изменилась. Ты не можешь зайти в социальные сети, не увидев новости или фотографии. Если ты прочтешь что-то плохое, то сосредоточишься на этом.
У тебя может быть 100 хороших вещей, но одна плохая, и ты сосредоточишься на ней. Я думаю, что это очень тяжело для них. Им нужна помощь, чтобы справиться с этим. Это современный футбол, и они должны быть готовы к этому", — цитирует главного тренера "МЮ" BBC.
Напомним, сейчас "красные дьяволы" занимают 14 место в турнирной таблице АПЛ, у них в активе 33 очка после 27 туров.
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