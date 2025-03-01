Нападающий "Ливерпуля" рискует остаться без медали в случае победы клуба в АПЛ.

Итальянский футболист Федерико Кьеза может не получить свою памятную медаль победителя АПЛ с "Ливерпулем". Нападающий появился на поле в трёх матчах "мерсисайдцев". Для получения награды нужно провести минимум 5 поединков.

Кьеза получил в "Ливерпуле" 370 минут во всех соревнованиях. В Премьер-Лиге нападающий сыграл 18 минут против "Борнмута", 4 минуты против "Ипсвича" и выходил на 3 минуты в матче против "Брентфорда".

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Федерико Кьеза присоединился к "Ливерпулю" в августе 2024 года из "Ювентуса". Трансфер обошёлся в 12 млн евро.

Сейчас "Ливерпуль" лидирует в турнирной таблице, набрав 67 баллов и опережает "Арсенал" на 13 баллов, имея на игру больше.