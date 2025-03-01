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Манчестер Юнайтед – Фулхэм. Где и когда смотреть матч Кубка Англии
Команда Рубена Аморима поборется за выход в следующий раунд Кубка Англии
Фото - Getty Images/Global Images Ukraine
2 марта на легендарном стадионе "Олд Траффорд" в Манчестере состоится поединок 1/8 финала Кубка Англии, где "Манчестер Юнайтед" будет принимать "Фулхэм". Этот матч обещает стать настоящим испытанием для обеих команд, учитывая их последние встречи и текущую форму.
Матч начнется в 18.30 по киевскому времени на стадионе "Олд Траффорд" в Манчестере.
Прямая трансляция поединка запланирована на телеканале Setanta Sports ОТТ.
Если у вас отсутствует возможность посмотреть поединок в прямом эфире, то предлагаем следить за ходом событий на поле с помощью текстовой трансляции от UA-Футбол. Сразу же после финального свистка не забудьте прочитать на сайте отчет о матче, а также посмотреть обзор опасных моментов.
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