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Манчестер Юнайтед – Фулхэм. Где и когда смотреть матч Кубка Англии

Англия

Команда Рубена Аморима поборется за выход в следующий раунд Кубка Англии

Манчестер Юнайтед – Фулхэм. Где и когда смотреть матч Кубка Англии

Фото - Getty Images/Global Images Ukraine

Ростислав Хвостенко Автор UA-Футбол
Новина українською

2 марта на легендарном стадионе "Олд Траффорд" в Манчестере состоится поединок 1/8 финала Кубка Англии, где "Манчестер Юнайтед" будет принимать "Фулхэм". Этот матч обещает стать настоящим испытанием для обеих команд, учитывая их последние встречи и текущую форму.

Матч начнется в 18.30 по киевскому времени на стадионе "Олд Траффорд" в Манчестере.

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Прямая трансляция поединка запланирована на телеканале Setanta Sports ОТТ.

Если у вас отсутствует возможность посмотреть поединок в прямом эфире, то предлагаем следить за ходом событий на поле с помощью текстовой трансляции от UA-Футбол. Сразу же после финального свистка не забудьте прочитать на сайте отчет о матче, а также посмотреть обзор опасных моментов.

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