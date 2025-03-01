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Нападающего Кристал Пэлас в матче Кубка Англии унесли на носилках. Видео
Страшный инцидент
Фото - Getty Images/Global Images Ukraine
Нападающего "Кристал Пэлас" в матче Кубка Англии унесли на носилках.
На восьмой минуте матча Кубка Англии между "Кристал Пэласом" и "Миллуолом" вратарь гостей Лиэм Робертс шипами влетел в нападающего хозяев Жан-Филипа Матету.
Арбитр матча Майкл Оливер показал красную карточку голкиперу гостей и ему пришлось уйти из поля.
Футболист хозяев упал на поле и вскоре его унесли на носилках. На замену вышел Эдди Нкетиа.
Видео:
Oh my lord Mateta just got absolutely wiped out by Roberts! Easiest red card you’ve ever seen ????????— SteMUFC (@EssentialManUTD) March 1, 2025
Oliver didn’t see it from like 5 yards away obviously ???? #PALMIL #FACup pic.twitter.com/a3jkq9hsil
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В первом тайме Оливер компенсировал 13 минут. "Кристал Пэлас" побеждает "Миллуол" после первого тайма со счётом 2:0.
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