Нападающего Кристал Пэлас в матче Кубка Англии унесли на носилках. Видео

Нападающего "Кристал Пэлас" в матче Кубка Англии унесли на носилках.

На восьмой минуте матча Кубка Англии между "Кристал Пэласом" и "Миллуолом" вратарь гостей Лиэм Робертс шипами влетел в нападающего хозяев Жан-Филипа Матету.

Арбитр матча Майкл Оливер показал красную карточку голкиперу гостей и ему пришлось уйти из поля.

Футболист хозяев упал на поле и вскоре его унесли на носилках. На замену вышел Эдди Нкетиа.

Видео:

Oh my lord Mateta just got absolutely wiped out by Roberts! Easiest red card you’ve ever seen ????????



Oliver didn’t see it from like 5 yards away obviously ???? #PALMIL #FACup pic.twitter.com/a3jkq9hsil