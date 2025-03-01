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Нападающего Кристал Пэлас в матче Кубка Англии унесли на носилках. Видео

Англия
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Страшный инцидент

Нападающего Кристал Пэлас в матче Кубка Англии унесли на носилках. Видео

Фото - Getty Images/Global Images Ukraine

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Нападающего "Кристал Пэлас" в матче Кубка Англии унесли на носилках.

На восьмой минуте матча Кубка Англии между "Кристал Пэласом" и "Миллуолом" вратарь гостей Лиэм Робертс шипами влетел в нападающего хозяев Жан-Филипа Матету.

Арбитр матча Майкл Оливер показал красную карточку голкиперу гостей и ему пришлось уйти из поля.

Футболист хозяев упал на поле и вскоре его унесли на носилках. На замену вышел Эдди Нкетиа.

Видео:

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В первом тайме Оливер компенсировал 13 минут. "Кристал Пэлас" побеждает "Миллуол" после первого тайма со счётом 2:0.

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Опубликовал: Владислав Прийменко
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