Кубок Англии. Кристал Пэлас потерял Матета, но прошел дальше, а Бернли неожиданно вылетел

После вчерашнего противостояния между "Астон Виллой" и "Кардиффом", в котором победу одержала команда Унаи Эмери, у нас продолжается розыгрыш 1/8 Кубка Англии. Сразу два матча стартовали в одно время, о них мы и поговорим.

Кубок Англии, 1/8 финала

Стадион: "Селхерст Парк" (Лондон)

Главный судья: Майкл Оливер (Англия)

"Кристал Пэлас" — "Милуолл" 3:1

Голы: Танганга (33, автогол), Муньос (40), Нкетиа (82) — Хардинг (45+13)

"Кристал Пэлас": Тернер — Ричардс, Лакруа, Гейи — Муньос (Клайн, 90), Лерма (Девенни, 90), Хьюз (Уортон, 66), Чилуэлл — Сарр (Эссе, 66), Эзе (Франса, 85) — Матета (Нкетиа, 15)

"Милуолл": Робертс — Хардинг, Танганга, Купер, Брайан — Де Норр (Ханимен, 67), Митчелл (Сэвилл, 67) — Негли (Багнгура-Уильямс, 33), Кандл (Дженсен, 13), Азиз (Эмаху, 85) — Коберн (Иванович, 67)

Предупреждения: Бангура-Уильямс (45+7), Купер (75)

Удаление: Робертс (8)

Матч, в котором "Пэлас" проиграл уже на 8-й минуте. И дело не в результате матча, а в травме, которую получил основной нападающий команды Жан-Филипп Матета. Французский нападающий был в прекрасной форме и в основном благодаря ему "орлы" так отдалились от зоны вылета в последние месяцы. Однако на старте игры сегодня голкипер "Милуолла" Робертс врезался ногой прямо в голову Матета. Тот покидал поле уже на носилках, а вратарь получил прямую красную карточку.

Учитывая, что это матч против середняка из Чемпионшипа, который теперь еще и остался в меньшинстве, побеждать было необходимо. Ну и параллельно надеяться, что Матета в порядке и сможет сыграть уже в следующем матче. "Кристал Пэлас" взялся за дело, они начали активно давить на ворота соперника и открыли счет после прострела с фланга, когда в свои ворота мяч срезал Танганга. Впоследствии Даниэль Муньос удвоил преимущество своей команды.

"Милуолл" практически ничего не мог создать и просто отсиживался в обороне, при этом вылетели в одну атаку в конце тайма и сократили отставание, будто оставляя себя в игре. Вот только это было скорее иллюзией какой-то интриги, поскольку "орлы" продолжали уверенно контролировать игру и их следующий гол скорее выглядел вопросом времени.

Время пришло только под конец матча. И все же Нкетиа смог успокоить все местные трибуны. Третий гол и уверенная победа с проходом в четвертьфинал. Заслуженно и без вопросов.

Кубок Англии, 1/8 финала

Стадион: "Дипдейл" (Престон)

Главный судья: Джон Брукс (Англия)

"Престон" — "Бернли" 3:0

Голы: Брейди (31), Осмаич (44), Кин (73)

"Престон": Вудмен — Линдсей, Кеслер-Гайден, Гибсон, Поттс, Брэйди (Хьюз, 74) — Ледсон (Гринвуд, 84), Маккенн, Тордарсон — Кин (Рийс, 77), Осмаич (Эванс, 84)

"Бернли": Гладки — Зонне, Уоррелл, Эстев, Пирес — Шелви (Лоран, 58), Браунхилл — Бенсон (Барнс, 58), Сармьенто (Банель, 68), Колеошо (Флемминг, 58) — Фостер (Эдвардс, 68)

Предупреждения: Тордарсон (28), Кесслер (35), Ледсон (67) — Пирес (30)

Когда ты не пропускаешь уже в 9 матчах подряд ни одного гола, претендуешь на выход в АПЛ и играешь матч против середняка Чемпионшипа, то все напрямую намекает на твою спокойную победу. Это мы сейчас описали положение дел в "Бернли". Они не пропускали до сих пор ни одного гола в последних 9 матчах. Как оказалось, не было необходимости им играть против команды из АПЛ, чтобы наконец пропустить, аномалия произошла против "Престона" в Кубке Англии.

Еще в первом тайме Брэйди положил просто невероятной красоты гол прямым ударом со штрафного. Можно сказать, что случайность, бывает, однако "Бернли" сегодня вообще на поле не вышел. Не получалось у них впереди и сегодня их разрывали сзади. Именно такой игры в обороне никто не ожидал от гостей.

Во втором голе Осмаич открылся между двумя защитниками, Поттс увидел забегание и отдал идеальный разрезной пас. Нападающий реализовал свой выход один на один с Гладки и удвоил преимущество. Во втором тайме "Бернли" пропустили и в третий раз, в тот момент даже у самых больших оптимистов все вопросы по поводу победителя этого матча были сняты.

Вот так неожиданно "Престон" разбивает у себя дома "Бернли" и проходит в четвертьфинал Кубка Англии. Честно, это был отчасти сенсационный результат. Но надо хвалить хозяев, они выдали великолепный перформанс и заслуженно пошагали дальше.