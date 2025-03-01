Ньюкасл – Брайтон. Где и когда смотреть онлайн LIVE прямую видеотрансляцию матча Кубка Англии

После того, как произошло позорное поражение "Брайтона" против "Ноттингем Форест", где "чайки" пропустили 7 голов без ответа, они вышли на невероятную форму и выиграли все свои матчи.

Теперь перед ними непростая задача: обыграть "Ньюкасл" на выезде. Могут ли они пройти в четвертьфинал?

Стартовый свисток прозвучит в 15:45 по киевскому времени в воскресенье, 2 марта.

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