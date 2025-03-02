Ньюкасл – Брайтон. Смотреть онлайн LIVE прямую видеотрансляцию матча Кубка Англии

Отсутствие Исака в прошлом матче против "Ливерпуля" сильно повредило атакующему потенциалу "сорок", что стало одной из причин поражения.

Теперь наставнику "Ньюкасла" нужно или изобретать велосипед, или надеяться на возвращение Исака на этот матч. Без шведа все же очень сложно.

Стартовый свисток прозвучит в 15:45 по киевскому времени в воскресенье, 2 марта.

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Кубок Англии. 1/8 финала

2 марта. 15:45. Ньюкасл. "Сент-Джеймс Парк"

Главный судья: Энтони Тейлор (Англия)

Трансляция: Setanta Sports

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