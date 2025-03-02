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Ньюкасл – Брайтон. Смотреть онлайн LIVE прямую видеотрансляцию матча Кубка Англии
Эдди Хау надеется на возвращение Исака
Getty Images / Global Images Ukraine
Отсутствие Исака в прошлом матче против "Ливерпуля" сильно повредило атакующему потенциалу "сорок", что стало одной из причин поражения.
Теперь наставнику "Ньюкасла" нужно или изобретать велосипед, или надеяться на возвращение Исака на этот матч. Без шведа все же очень сложно.
Стартовый свисток прозвучит в 15:45 по киевскому времени в воскресенье, 2 марта.
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Кубок Англии. 1/8 финала
2 марта. 15:45. Ньюкасл. "Сент-Джеймс Парк"
Главный судья: Энтони Тейлор (Англия)
Трансляция: Setanta Sports
Если вы не можете посмотреть поединок в прямом эфире, то предлагаем следить за ходом событий на поле с помощью текстовой трансляции от UA-Футбол. Сразу же после финального свистка не забудьте прочитать на сайте отчет о матче, а также посмотреть обзор опасных моментов.
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