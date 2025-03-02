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Ньюкасл – Брайтон. Смотреть онлайн LIVE прямую видеотрансляцию матча Кубка Англии

Англия
Обновлено

Эдди Хау надеется на возвращение Исака

Ньюкасл – Брайтон. Смотреть онлайн LIVE прямую видеотрансляцию матча Кубка Англии

Getty Images / Global Images Ukraine

Новина українською

Отсутствие Исака в прошлом матче против "Ливерпуля" сильно повредило атакующему потенциалу "сорок", что стало одной из причин поражения.

Теперь наставнику "Ньюкасла" нужно или изобретать велосипед, или надеяться на возвращение Исака на этот матч. Без шведа все же очень сложно.

Стартовый свисток прозвучит в 15:45 по киевскому времени в воскресенье, 2 марта.

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Кубок Англии. 1/8 финала

2 марта. 15:45. Ньюкасл. "Сент-Джеймс Парк"

Главный судья: Энтони Тейлор (Англия)

Трансляция: Setanta Sports

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Трансляция матча "Ньюкасл" — "Брайтон"
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Если вы не можете посмотреть поединок в прямом эфире, то предлагаем следить за ходом событий на поле с помощью текстовой трансляции от UA-Футбол. Сразу же после финального свистка не забудьте прочитать на сайте отчет о матче, а также посмотреть обзор опасных моментов.

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Источник:
UA-Футбол
Опубликовал: Назар Черковский
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