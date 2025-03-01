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Кубок Англии. Борнмут - Вулверхэмптон 1:1 (пен. 5:4). Вишни одерживают победу в драматичном матче

Англия

А все могло решиться в основное время

Кубок Англии. Борнмут - Вулверхэмптон 1:1 (пен. 5:4). Вишни одерживают победу в драматичном матче

Фото: Getty Images/Global Images Ukraine

Ростислав Хвостенко Автор UA-Футбол
Новина українською

Кубок Англии, 1/8 финала

Стадион: "Виталити Стэдиум" (Борнмут)

Главный судья: Крис Кавана (Англия)

"Борнмут" - "Вулверхэмптон" 1:1

Голы: Эванилсон (30), Кунья (60)

Серия пенальти: Клюйверт, Уаттара, Тавернье, Гейзен (вратарь), Кук, СинистерраЛарсен, Андре, Аит-Нури, Тоти, Догерти (вратарь), Траоре (вратарь)

Предупреждения: Гомес (32), Зейсен (62), Семенио (69), Ларсен (74), Скотт (80), Аит-Нури (90+5), Клюйверт (107), Гилл (113), Керкез (120+1)

*на 35-й минуте гол Милоша Керкеза был отменен из-за игры рукой

Удаление: Кунья (120)

"Борнмут": Аррисабалага - Керкез, Кук, Гейзен, Гилл - Скотт (Синистерра, 84), Адамс - Тавернье, Семенио (Джеббисон, 106), Брукс (Клюйверт, 67) - Эванилсон (Уаттара, 67).

"Вулверхэмптон": Джонстон - Джига (Траоре, 86), Буэно, Тоті - Гомес (Андре, 72) Белльгард (Понд, 91) Аит-Нури, Семеду (Догерти, 72) - Кунья, Сарабия (Мунетси, 72) - Ларсен.

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