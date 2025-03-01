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В третьем дивизионе Англии команда осталась в меньшинстве на 10-й секунде. Видео
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В третьем дивизионе Англии команда осталась в меньшинстве на 10-й секунде.
"Шрусбери Таун" в матче против "Петерборо Юнайтед" на первой минуте остались без нападающего. Джон Маркус ударил локтем игрока хозяев.
Арбитр матча показал Маркусу прямую красную карточку и ему пришлось уйти с поля.
Видео
RED CARD!! Shrewsbury are down to 10 men in less than 15 seconds! Marquis sent off for an elbow #pufc #stfc pic.twitter.com/bNG3X2ircB— Posh Goals (@PoshGoals) March 1, 2025
Для Маркуса это первая прямая красная карточка в "Шрусбери Таун", но вторая в карьере. Ранее футболист получал удаление, играя за "Портсмут". Также на счету нападающего две красных карточки после двух предупреждений.
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На момент написания новости "Петерборо Юнайтед" обыгрывает "Шрусбери Таун" со счётом 2:1.
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