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В третьем дивизионе Англии команда осталась в меньшинстве на 10-й секунде. Видео

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В третьем дивизионе Англии команда осталась в меньшинстве на 10-й секунде. Видео

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В третьем дивизионе Англии команда осталась в меньшинстве на 10-й секунде.

"Шрусбери Таун" в матче против "Петерборо Юнайтед" на первой минуте остались без нападающего. Джон Маркус ударил локтем игрока хозяев.

Арбитр матча показал Маркусу прямую красную карточку и ему пришлось уйти с поля.

Видео

Для Маркуса это первая прямая красная карточка в "Шрусбери Таун", но вторая в карьере. Ранее футболист получал удаление, играя за "Портсмут". Также на счету нападающего две красных карточки после двух предупреждений.

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На момент написания новости "Петерборо Юнайтед" обыгрывает "Шрусбери Таун" со счётом 2:1.

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Шрусбери Таун
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Опубликовал: Владислав Прийменко
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