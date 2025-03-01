Англия
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Кубок Англии. Манчестер Сити – Плимут 3:1. Гола Таловерова явно недостаточно
Камбек от хозяев, который должен был случиться
Getty Images/Global Images Ukraine
Кубок Англии, 1/8 финала
"Этихад" (Манчестер)
Главный арбитр: Крэйг Поусон
"Манчестер Сити" – "Плимут Аргайл" 2:1
Голы: О'Райлли 45+1, 76, де Брюйне 90 – Таловеров 38
Манчестер Сити: Ортега – Льюис, Витор Рейс, Аке (Диаш 46), О'Райлли – Гюндоган, Б. Силва – Макети (Холанд 59), де Брюйне, Грилиш – Фоден (Нико 83)
Плимут Аргайл: Хазард – Таловеров, Плегесуэло, Катич – Соринола (Суч 64), Боатенг, Гьяби (Хотон 64), Огбета (Пухач 71) – Райт, Мамба (Аль-Хадж 64) – Бунду (Байду 64)
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