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Кубок Англии. Манчестер Сити – Плимут 3:1. Гола Таловерова явно недостаточно

Англия
Обновлено

Камбек от хозяев, который должен был случиться

Кубок Англии. Манчестер Сити – Плимут 3:1. Гола Таловерова явно недостаточно

Getty Images/Global Images Ukraine

Максим Кучер Автор UA-Футбол
Новина українською

Кубок Англии, 1/8 финала

"Этихад" (Манчестер)

Главный арбитр: Крэйг Поусон

"Манчестер Сити" – "Плимут Аргайл" 2:1

Голы: О'Райлли 45+1, 76, де Брюйне 90 – Таловеров 38

Манчестер Сити: Ортега – Льюис, Витор Рейс, Аке (Диаш 46), О'Райлли – Гюндоган, Б. Силва – Макети (Холанд 59), де Брюйне, Грилиш – Фоден (Нико 83)

Плимут Аргайл: Хазард – Таловеров, Плегесуэло, Катич – Соринола (Суч 64), Боатенг, Гьяби (Хотон 64), Огбета (Пухач 71) – Райт, Мамба (Аль-Хадж 64) – Бунду (Байду 64)

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