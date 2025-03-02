Англия - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.
Манчестер Сити находится в шаге от продления контракта с опытным хавбеком
Остается еще на год
Getty Images/Global Images Ukraine
Немецкий полузащитник "Манчестер Сити" Илкай Гюндоган находится в шаге продления контракта с английским клубом. Об этом сообщает Николо Скира.
Текущая сделка немца завершается в конце текущего сезона. Стороны могут продлить сотрудничество еще на один год.
Хавбек присоединился к "горожанам" 23 августа прошлого года. После своего возвращения в "Сити" Гюндоган провел 38 матчей и оформил четыре результативных действия (2+2).
Аналитический портал Transfermarkt оценивает 34-летнего игрока в 10 млн евро.
Популярное сейчас
- “Я дал понять, что думаю. Меня это не устраивает”: наставник Шахтера – о поведении футболиста
- Возвращение Шахтера в чемпионскую гонку, голы Цыганкова и Таловерова, фиаско Черноморца и Реала. Главные новости за 1 марта
- Кубок Англии. Манчестер Сити - Плимут 3:1. Видео голов и обзор матча
- Нападающий Ливерпуля рискует остаться без медали в случае победы клуба в АПЛ
- Примера. Атлетико теперь лидер, ничья Райо Вальекано и Севильи
- Кипер Александрии: Разочарование полное. Игра длится 90 минут, 78 – это недостаточно