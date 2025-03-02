  1. UA-Футбол ⚽
  2. Англия
  3. Манчестер Сити находится в шаге от продления контракта с опытным хавбеком
В тренде
Англия
Англия

Англия - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.

Манчестер Сити находится в шаге от продления контракта с опытным хавбеком

Англия

Остается еще на год

Манчестер Сити находится в шаге от продления контракта с опытным хавбеком

Getty Images/Global Images Ukraine

Новина українською

Немецкий полузащитник "Манчестер Сити" Илкай Гюндоган находится в шаге продления контракта с английским клубом. Об этом сообщает Николо Скира.

Текущая сделка немца завершается в конце текущего сезона. Стороны могут продлить сотрудничество еще на один год.

Хавбек присоединился к "горожанам" 23 августа прошлого года. После своего возвращения в "Сити" Гюндоган провел 38 матчей и оформил четыре результативных действия (2+2).

Аналитический портал Transfermarkt оценивает 34-летнего игрока в 10 млн евро.

По теме
yellow-arrow
Ньюкасл – Брайтон. Смотреть онлайн LIVE прямую видеотрансляцию матча Кубка Англии
yellow-arrow
Вишни остаются в кубке. Борнмут - Вулверхэмптон 1:1 (пен. 5:4). Видео голов и обзор матча
yellow-arrow
Кубок Англии. Манчестер Сити - Плимут 3:1. Видео голов и обзор матча
Илкай Гюндоган Манчестер Сити
Оцените этот материал:
1 голосов
Источник:
Nicolo Schira
Опубликовал: Максим Кучер
Комментарии
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти

Популярное сейчас


Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1
15 000
На сайт
2
5 000
На сайт
3
150 000
На сайт
4
35 000
На сайт
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости