Манчестер Сити находится в шаге от продления контракта с опытным хавбеком

Немецкий полузащитник "Манчестер Сити" Илкай Гюндоган находится в шаге продления контракта с английским клубом. Об этом сообщает Николо Скира.

Текущая сделка немца завершается в конце текущего сезона. Стороны могут продлить сотрудничество еще на один год.

Хавбек присоединился к "горожанам" 23 августа прошлого года. После своего возвращения в "Сити" Гюндоган провел 38 матчей и оформил четыре результативных действия (2+2).

Аналитический портал Transfermarkt оценивает 34-летнего игрока в 10 млн евро.