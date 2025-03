Юная звезда Коринтианса в шаге от перехода в Челси - источник

Защитник "Коринтианса" Деннер Эванджелиста переходит в "Челси". Об этом сообщает инсайдер Фабрицио Романо.

По информации источника, лондонский клуб выложит за 17-летнего бразильца за €10 млн плюс €4 млн в качестве бонусов.

В ближайшее время стороны подпишут контракт до 2032-го года. К "Челси" Эванжелиста присоединится в 2026 году.

???????? Denner Evangelista to Chelsea, here we go!



Deal agreed for 17 year old fullback to join Chelsea from Corinthians on €10m plus €4m add-ons and taxes covered.



Contract until 2032 to be signed soon as he will join Chelsea in 2026.