Юная звезда Коринтианса в шаге от перехода в Челси - источник

Защитник "Коринтианса" Деннер Эванджелиста переходит в "Челси". Об этом сообщает инсайдер Фабрицио Романо.

По информации источника, лондонский клуб выложит за 17-летнего бразильца за €10 млн плюс €4 млн в качестве бонусов.

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В ближайшее время стороны подпишут контракт до 2032-го года. К "Челси" Эванжелиста присоединится в 2026 году.