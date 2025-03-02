Англия - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.
Юная звезда Коринтианса в шаге от перехода в Челси - источник
Скоро официальное подтверждение
chelsea.news
Защитник "Коринтианса" Деннер Эванджелиста переходит в "Челси". Об этом сообщает инсайдер Фабрицио Романо.
По информации источника, лондонский клуб выложит за 17-летнего бразильца за €10 млн плюс €4 млн в качестве бонусов.
- Больше новостей из мира футбола читайте в режиме Live в Telegram UA-Football
В ближайшее время стороны подпишут контракт до 2032-го года. К "Челси" Эванжелиста присоединится в 2026 году.
???????? Denner Evangelista to Chelsea, here we go!— Fabrizio Romano (@FabrizioRomano) March 2, 2025
Deal agreed for 17 year old fullback to join Chelsea from Corinthians on €10m plus €4m add-ons and taxes covered.
Contract until 2032 to be signed soon as he will join Chelsea in 2026. pic.twitter.com/9FOaoMIOjc
Популярное сейчас
- “Я дал понять, что думаю. Меня это не устраивает”: наставник Шахтера – о поведении футболиста
- "Лесик, ну какое мнение? Ты – второй”: комментатор вспомнил, как Лобановский воспринимал Михайличенко
- Возвращение Шахтера в чемпионскую гонку, голы Цыганкова и Таловерова, фиаско Черноморца и Реала. Главные новости за 1 марта
- Таловеров и тренер-беженец спасают Плимут от вылета из Чемпионшипа. Что это за клуб и почему их называют Пилигримы
- Силы обороны уничтожили за сутки более четырех сотен единиц российской техники. Генштаб подытожил потери оккупантов
- Ротань озвучил главные причины разгромного поражения Шахтеру