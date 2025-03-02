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Ничему ошибки не учат. Стали известны предварительные сроки дисквалификации нападающего Вулверхэмптона
Он один из ключевых игроков
Фото - Getty Images/Global Images Ukraine
Стали известны предварительные сроки дисквалификации нападающего "Вулверхэмптона".
Нападающий "Вулверхэмптона" выбыл минимум на 3 матча после получения красной карточки в матче Кубка Англии против "Борнмута".
По словам BBC, Кунья несколько раз столкнулся с Керкезом, в том числе боролся с ним, наносил удары ногами по защитнику сборной Венгрии, когда тот лежал на земле, и пытался ударить его головой, когда Керкез поднялся на ноги.
Арбитр матча показал Кунье красную карточку. Разъярённый футболист отказался покидать поле и его пришлось уводить и заталкивать в туннель.
За агрессивное поведение футболист пропустит минимум 3 матча, но не исключено, что дисквалификация продлится. Нападающий точно не поможет своей команде в поединках против "Эвертона", "Саутнгемптона" и "Вест Хэма".
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Кунья уже пропускал 2 матча из-за своего агрессивного поведения после матча с "Ипсвичем".
В этом сезоне Матеус Кунья сыграл в 29-ти матчах "Вулверхэмптона" во всех турнирах, в которых забил 15 голов и отдал 4 голевые передачи.
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