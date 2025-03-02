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Ничему ошибки не учат. Стали известны предварительные сроки дисквалификации нападающего Вулверхэмптона

Англия

Он один из ключевых игроков

Ничему ошибки не учат. Стали известны предварительные сроки дисквалификации нападающего Вулверхэмптона

Фото - Getty Images/Global Images Ukraine

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Стали известны предварительные сроки дисквалификации нападающего "Вулверхэмптона".

Нападающий "Вулверхэмптона" выбыл минимум на 3 матча после получения красной карточки в матче Кубка Англии против "Борнмута".

По словам BBC, Кунья несколько раз столкнулся с Керкезом, в том числе боролся с ним, наносил удары ногами по защитнику сборной Венгрии, когда тот лежал на земле, и пытался ударить его головой, когда Керкез поднялся на ноги.

Арбитр матча показал Кунье красную карточку. Разъярённый футболист отказался покидать поле и его пришлось уводить и заталкивать в туннель.

За агрессивное поведение футболист пропустит минимум 3 матча, но не исключено, что дисквалификация продлится. Нападающий точно не поможет своей команде в поединках против "Эвертона", "Саутнгемптона" и "Вест Хэма".

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Кунья уже пропускал 2 матча из-за своего агрессивного поведения после матча с "Ипсвичем".

В этом сезоне Матеус Кунья сыграл в 29-ти матчах "Вулверхэмптона" во всех турнирах, в которых забил 15 голов и отдал 4 голевые передачи.

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Источник:
BBC
Опубликовал: Владислав Прийменко
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