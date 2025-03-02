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Допустят больше болельщиков. Эвертон назвал дату второго тестового матча на новом стадионе

Англия

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Допустят больше болельщиков. Эвертон назвал дату второго тестового матча на новом стадионе

Фото - Getty Images/Global Images Ukraine

Новина українською

"Эвертон" назвал дату второго тестового матча на новом стадионе.

Второй тестовый матч на новом стадионе сыграет "Эвертон U21" в воскресенье 23 марта. Соперник не уточняется.

На стадион клуб допустит 25 тысяч болельщиков. По словам "Эвертона", тысячи болельщиков смогли купить билеты на второй тестовый матч с помощью лотереи. Вторая партия билетов поступит в продажу с 10:00 (по английскому времени) в понедельник, 3 марта.

Они предназначены для акционеров, обладателей сезонных абонементов, участникам программы гостеприимства и участникам программы "Премиум-бары, рестораны и впечатления 2025/26".

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Напомним, что в первый тестовый матч на новом стадионе провёл "Эвертон U18". Его просетили 10 тысяч человек.

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Источник:
Everton FC
Опубликовал: Владислав Прийменко
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