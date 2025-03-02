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Аморим: Магуайр заслуживает вызов в сборную Англии

Англия

Все зависит от наставника "трех львов"

Аморим: Магуайр заслуживает вызов в сборную Англии

Фото: Getty Images

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Главный тренер “Манчестер Юнайтед” Рубен Аморим прокомментировал игру центрального защитника команды Харри Магуайра.

“Харри Магуайр заслуживает вызов в сборную Англии, но это зависит от Тухеля.

Его выступления на этот момент достаточно хорошие, и вы чувствуете, что сейчас он больше лидер, который может помочь национальной сборной, поэтому я надеюсь, что он будет в национальной сборной в следующих играх”, – сказал Аморим.

В последний раз Магуайр вызывался в ряды сборной Англии в сентябре 2024 года. Тогда он провел один матч Лиги наций против Ирландии. В общей сложности на его счету 64 поединка в составе "трех львов".

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Англия Томас Тухель Манчестер Юнайтед Харри Магуайр Рубен Аморим
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Источник:
Fabrizio Romano
Опубликовал: Максим Кучер
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