Аморим: Магуайр заслуживает вызов в сборную Англии

Главный тренер “Манчестер Юнайтед” Рубен Аморим прокомментировал игру центрального защитника команды Харри Магуайра.

“Харри Магуайр заслуживает вызов в сборную Англии, но это зависит от Тухеля. Его выступления на этот момент достаточно хорошие, и вы чувствуете, что сейчас он больше лидер, который может помочь национальной сборной, поэтому я надеюсь, что он будет в национальной сборной в следующих играх”, – сказал Аморим.

В последний раз Магуайр вызывался в ряды сборной Англии в сентябре 2024 года. Тогда он провел один матч Лиги наций против Ирландии. В общей сложности на его счету 64 поединка в составе "трех львов".