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Аморим: Магуайр заслуживает вызов в сборную Англии
Все зависит от наставника "трех львов"
Фото: Getty Images
Главный тренер “Манчестер Юнайтед” Рубен Аморим прокомментировал игру центрального защитника команды Харри Магуайра.
“Харри Магуайр заслуживает вызов в сборную Англии, но это зависит от Тухеля.
Его выступления на этот момент достаточно хорошие, и вы чувствуете, что сейчас он больше лидер, который может помочь национальной сборной, поэтому я надеюсь, что он будет в национальной сборной в следующих играх”, – сказал Аморим.
В последний раз Магуайр вызывался в ряды сборной Англии в сентябре 2024 года. Тогда он провел один матч Лиги наций против Ирландии. В общей сложности на его счету 64 поединка в составе "трех львов".
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