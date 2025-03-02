Кубок Англии. Ньюкасл – Брайтон 1:2 (после ЭТ). Отмененные голы, красные карточки, эмоции и драматическая развязка

Было немало опасений у Эдди Хау накануне этого матча в контексте травм. Под вопросом было участие Жоэлинтона и, что самое главное, Александера Исака. Последний является особенно важным футболистом для игры всей команды. А когда к тебе в гости приезжает команда в прекрасной форме, которая выиграла каждый из последних 4 матчей, то готовиться нужно с двойной ответственностью.

В принципе, оба наставника решили не использовать активную ротацию и всерьез настроились на Кубок Англии, четвертьфинал уже близко, а это стадия, с которой начинаются мысли о трофее. В состав "сорок" вернулся Исак и Жоэлитон, в старте "чаек" особых сюрпризов не было, разве что запас Данни Уэлбека слегка удивил.

Что, собственно, по самой игре? Начали активнее гости. Мало держался мяч у "Ньюкасла", они нередко ошибались на своей половине поля и просто выглядели неуверенно. Но "Брайтон" был не готов этим пользоваться и их атаки в основном завершались неточными передачами в штрафную площадку. На фоне такого развития событий, гол Александера Исака стал слегка нелогичным.

А все началось с ошибки бывшего игрока "сорок" Якубы Минте, который необдуманно сыграл в штрафной площадке и сбил Тонали. Пенальти в ворота Вербрюггена, которое уверенно реализовал Исак. И хозяева впереди, хотя перед этим практически ничего не создали. После этого гола рисунок игры особо не изменился. "Брайтон" продолжил давить, Хюрцелер активно призывал своих игроков к атаке.

Забавно, что в итоге Исак забил и второй гол, будто издеваясь над соперником, который создает, но не реализовывает. Однако гол шведка отменили из-за офсайда. Зато Минте исправил свою ошибку с пенальти. Классную комбинацию они разыграли на фланге с Педро. В итоге бразилец нашел хорошей передачей вингера впереди и Якуба забил в ворота бывшей команды ударом в ближний угол. 1:1, наконец-то немного справедливости.

Уже во втором тайме "сороки" заиграли увереннее. По сути они уже забрали мяч себе и давили на чужие ворота. Особенно активными были Мерфи и Исак, но всегда чего-то не хватало. У "Брайтона" вспоминается разве что неплохой удар от Жоао Педро. И так команды играли долгое время, не имея особо много острых моментов, хотя "сороки" имели преимущество. До конца матча они также обменялись красными, просто чтобы не было скучно местной публике.

Сначала Гордон потерял терпение и просто ударил по голове своего соперника на эмоциях, за что получил прямое удаление. А потом Тайрик Лампти заработал вторую желтую за фол в простой ситуации. Поэтому доигрывали этот матч коллективы уже имея по 10 футболистов в составах. На последних секундах Фабиан Шер воспользовался подачей Тонали и, казалось, забил победный гол в драматическом матче, но по законам жанра и то взятие ворот было отменено. В этом матче точно было все. Основное время прошло и команды перешли к экстра-таймам.

Там был скорее обмен моментами между командами и трудно было кому-то отдать предпочтение. Здесь все шло к тому, кто первый реализует свой шанс и заберет победу, закрывшись на своей половине. Этой командой стал "Брайтон". Атака через центр и передача разрезная от Марча получилась идеальной, Уэлбек не менее мастерски реализовал выход с вратарем и вывел свою команду вперед. После этого команда Эдди Хау сдалась. Слишком много сил и эмоций было отдано, чтобы сейчас еще отыгрываться. Фантастический матч, в котором было почти все. "Чайки" шагают дальше, а „сороки“ прощаются с Кубком.

Кубок Англии, 1/8 финала

Стадион: "Сент-Джеймс Парк" (Ньюкасл)

Главный судья: Энтони Тейлор (Англия)

"Ньюкасл" — "Брайтон" 1:2 (после ЭТ)

Голы: Исак (22, с пенальти) — Минте (44), Уэлбек (114)

*На 90+3 минуте гол Фабиана Шера был отменен из-за офсайда

"Ньюкасл": Дубравка — Ливраменто, Шер, Берн, Триппьер (Таргетт, 69) — Майли (Гимараэс, 56), Тонали, Жоэлинтон (Уиллок, 56) — Барнс (Мерфи, 56), Исак (Уилсон, 86), Гордон

"Брайтон": Вербрюгген — Лампти, ван Хеке, Уэбстер, Эступиньян (Уиффер, 80) — Балеба (Гомес, 69), Гиншелвуд — Минте (Груда, 69), Рюттер (Уэлбек, 80), Митома (Марч, 90+1) — Педро

Предупреждения: Жоэлинтон (36) — Лампти (29), Уэбстер (35), Балеба (45+2), Гомес (92)

Удаление: Гордон (83) — Лампти (90+2)