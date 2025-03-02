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Аморим объяснил, почему Антони феерит в Бетисе

Англия

Предположение от тренера

Аморим объяснил, почему Антони феерит в Бетисе

Getty Images/Global Images Ukraine

Новина українською

Главный тренер "Манчестер Юнайтед" Рубен Аморим предположил, какие могут быть причины яркой игры вингера Антони в "Бетисе", где он находится на правах аренды.

"Когда ты играешь против любой команды в Англии, всегда присутствует физическая борьба. Если у тебя нет физической силы, тебе будет очень тяжело. Антони сейчас намного лучше в Испании. Это зависит от многих факторов, но я гарантирую, что главный из них - физическая подготовка", - сказал Аморим.

В этом сезоне бразилец провел за "Бетис" 7 матчей, в которых забил 3 гола и отдал 2 результативные передачи.

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Бетис (Севилья) Манчестер Юнайтед Рубен Аморим Антони
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Источник:
www.dailymail.co.uk
Опубликовал: Виктор Иванчук
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