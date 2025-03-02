Кубок Англии. Манчестер Юнайтед - Фулхэм 1:1 (пен. 3:4). Действующие чемпионы уступили в лотерее

Первые минуты игры прошли в обоюдной разведке и Диогу Далот сразу же попытался создать опасность прострелом с фланга, но защитники "Фулхэма" справились с угрозой.

"Дачники" ответили почти аналогичной ситуацией и теперь Адама Траоре попытался подать в штрафную площадь, но Андре Онана вышел и забрал этот мяч, а впоследствии Энтони Робинсон попытался повторить этот маневр, но и здесь голкипер „красных дьяволов“ был на высоте.

"Манчестер Юнайтед" постепенно увеличивал натиск на ворота соперников и на 12-й минуте Бруну Фернандеш получил великолепную передачу на границе штрафной и пробил низом, но теперь уже Лено совершил блестящий сейв и перевел мяч на угловой.

"Фулхэм" немного сбавил обороты и пытался отвечать в основном контратаками. На 24-й минуте Алекс Ивоби выполнил прострел, но тут снова вмешался Онана. Кульминация тайма наступила в компенсированное время. На 44-й минуте Тимоти Кастань выполнил перспективный навес, который защитники "Юнайтед" выбили на угловой. Андреас Перейра подал с углового на 45-й минуте, но защитники снова отвели угрозу. Однако на 45+1-й минуте "Фулхэм" получил шанс подать с угла поля, и на этот раз Келвин Бесси воспользовался моментом и замкнул головой подачу, направив мяч в левый угол ворот и вывел свою команду вперед - 0:1.

После перерыва "Манчестер Юнайтед" сразу взял мяч под свой контроль. Первые замены произошли на 53-й минуте: Рубен Аморим освежил состав, выпустив Виктора Линделофа вместо травмированного Лени Йоро и Алехандро Гарначо вместо Мануэля Угарте. В то же время "Фулхэм" из-за травмы Адама Траоре заменил его на Эмила Смит-Роу. Уже на 64-й минуте последний получил передачу на границе штрафной площади, блестяще обработал мяч и пробил в нижний левый угол ворот, но Андре Онана снова совершил сейв.

Великолепный голевой момент реализовали подопечные Рубена Аморима на 71-й минуте. Диогу Далот отдал с левого фланга точную передачу на Бруну Фернандеша, а тот в касание отправил мяч в правый нижний угол ворот и сравнял счет - 1:1.

После этого наставник хозяев провел еще две замены заменив Каземиро на Кристиана Эриксена и Расмуса Гейлунна на Чидози Оби, добавив свежести в атаку "Юнайтед". Игра шла к экстратайму и арбитр матча Стюарт Эттвелл добавил 8 минут к основному времени. Марку Силва решил тоже освежить игру и на 90+3-й минуте выпустил Рауля Хименеса и Виллиана, посадив на скамейку Родригу Муниза и Андреаса Перейру.

Компенсированное время заставило обе команды понервничать. На 90+11-й минуте Чидози Оби имел прекрасную возможность вывести "Манчестер Юнайтед" вперед, пробив с близкого расстояния, но мяч пролетел в нескольких сантиметрах от правой стойки. Это был последний самый острый момент тайма, после чего Стюарт Эттвелл дал свисток об окончании основного времени.

Дополнительное время продемонстрировало равную борьбу с обоюдными шансами, где ключевую роль сыграли вратари обеих команд. Однако стоит отметить именно голкипера "МЮ", который провел просто невероятный матч и неоднократно спасал свою команду. Однако в серии пенальти "Фулхэм" оказался сильнее благодаря хладнокровию своих исполнителей и опыту Берна Лено, который в итоге и стал героем матча. "Манчестер Юнайтед" потерпел досадное поражение, а "дачники" празднуют важную победу, одержанную над действующими чемпионами.

Кубок Англии, 1/8 финала

Стадион: "Олд Траффорд" (Манчестер)

Главный арбитр: Эттвелл Стюарт

"Манчестер Юнайтед" - "Фулхэм" 1:1 (пен.3:4)

Голы: Бесси (45+1) - Фернандеш (71)

Серия пенальти: Фернандеш, Далот, Каземиро, Линделоф (вратарь), Зиркзе (вратарь) - Хименес, Берге, Виллиан, Робинсон

"Манчестер Юнайтед": Онана — Магуайр (Хевен, 91), де Лигт, Йоро (Линделоф, 53) — Далот, Угарте (Гарначо, 53), Эриксен (Каземиро, 68), Мазрави — Фернандеш, Зиркзе - Гейлунн (Оби, 68).

"Фулхэм": Лено — Андерсен, Бесси, Робинсон, Кастань — Лукич (Рид, 101) Берге — Ивоби (Сессеньйон,107) Перейра (Виллиан, 90+3), Траоре (Смит-Роу, 53) — Муниз (Хименес, 90+3).

Предупреждения: Угарте (25) - Перейра (27), Андерсен (90+6)