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Врачи наложили более 20 швов. Нападающего Кристалл Пэлас выписали из больницы
Цена травмы
Фото: Getty Images/Global Images Ukraine
Нападающего "Кристалл Пэлас" выписали из больницы.
Клуб сообщил, что вечером 1 марта Жана-Филиппа Матету отпустили домой. Нападающему наложили на ухо 25 швов.
Футболист приступает к восстановлению, а за его состоянием будет следить клубный врач.
"Мы очень рады подтвердить, что Жан-Филипп Матета сегодня вечером был выписан из больницы St George's Hospital, где он получил специализированное лечение и 25 швов на серьезную рваную рану левого уха.
Матета чувствует себя хорошо", - сообщил клуб.
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Напомним, что в Матета получил травму в матче Кубка Англии против "Миллуола", когда вратарь гостей шипами влетел в нападающего.
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