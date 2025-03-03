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Три клуба английской Премьер-лиги соревнуются за подписание лидера Аталанты

Англия

Нападающий хочет покинуть "Аталанту"

Три клуба английской Премьер-лиги соревнуются за подписание лидера Аталанты

Фото - Getty Images/Global Images Ukraine

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Нигерийский нападающий Адемола Лукман, демонстрирующий отличную форму в "Аталанте", привлек внимание нескольких английских грандов. Руководство "Аталанты" предпочло бы продать игрока за пределы Италии, что дает преимущество английским командам, стремящимся усилить свои составы.

"Ливерпуль", "Тоттенхэм" и "Челси" присоединились к борьбе за 27-летнего игрока, предлагая около 45 миллионов евро плюс бонусы, зависящие от его выступлений.

"Ливерпуль", нуждающийся в обновлении атаки, рассматривает Лукмана как привлекательный вариант для усиления конкуренции в передней линии. В то же время "Тоттенхэм", после нестабильного сезона, ищет новые атакующие варианты, чтобы конкурировать на высоком уровне в АПЛ. "Челси" также видит в нигерийце ключевую фигуру для своей перестройки.

Окружение Лукмана четко дало понять, что его главное желание – перейти в Премьер-лигу. Окончательное решение остается за "Аталантой", которая должна решить, принимать ли предложение в 45 миллионов евро плюс бонусы, или же удержать игрока.

Добавим, что в этом сезоне на счету Лукмана 17 голов и 7 ассистов в 30 матчах за "Аталанту" во всех турнирах.

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Аталанта (Бергамо) Тоттенхэм (Лондон) Челси (Лондон) Ливерпуль Адемола Лукман
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Источник:
Fichajes
Опубликовал: Алексей Полищук
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