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Арсенал заинтересован в трансфере полузащитника Атлетико

Англия

Как альтернативный вариант

Арсенал заинтересован в трансфере полузащитника Атлетико

Фото - Getty Images/Global Images Ukraine

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Лондонцы стремятся усилить центр поля этим летом, и их главной целью остается Мартин Субименди. Сообщалось, что клуб уже согласовал с ним личные условия, однако интерес "Реала" и "Баварии" может осложнить сделку.

В связи с этим "Арсенал" рассматривает альтернативные варианты. Их внимание привлек 21-летний Пабло Барриос, который прогрессирует под руководством Диего Симеоне в "Атлетико". Он хорошо проявил себя в этом сезоне, показывая отличные статистические показатели в пасах и отборах.

Впрочем, подписать Барриоса будет непросто – "Атлетико" неохотно отпускает своих ключевых игроков за низкую цену, а сам полузащитник имеет время для развития.

Какой вариант выберет "Арсенал", Субименди или Барриоса, пока неясно, но клуб, похоже, сосредоточился на поиске испанского полузащитника.

Добавим, что в этом сезоне Барриос отдал 2 ассиста в 27 матчах за "Атлетико" во всех турнирах. Авторитетный портал Transfermarkt оценивает стоимость 21-летнего испанца в 50 миллионов евро.

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Источник:
TRB Football
Опубликовал: Алексей Полищук
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