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Стало известно имя главного кандидата на должность спортивного директора Арсенала

Англия

Бывший спортивный директор "Атлетико"

Стало известно имя главного кандидата на должность спортивного директора Арсенала

Getty Images/Global Images Ukraine

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Как сообщает известный журналист Фабрицио Романо, Андреа Берта стал главным кандидатом на должность спортивного директора лондонского "Арсенала".

Переговоры уже состоялись и находятся на продвинутой стадии, но финальной договоренности пока нет.

Напомним, что Берта работал в "Атлетико" с 2013 года. Его уход - значимое событие для мадридского клуба, который за этот период выиграл две Ла Лиги, Лигу Европы и дважды выходил в финал Лиги чемпионов. Итальянец сыграл ключевую роль в формировании состава "Атлетико" за последнее десятилетие.

В 2013 году он был назначен техническим директором, а в 2017-м - спортивным. Именно под его руководством клуб достиг наибольших успехов в своей истории. На Берту претендовали и претендуют топ-клубы из разных стран. В разное время его связывали с "Миланом", "МЮ" и "ПСЖ".

В Европе он имеет репутацию одного из лучших менеджеров по поиску талантов. Его даже называли "El Milagroso" (Чудотворец), а также высоко оценивают его умение доводить трансферные сделки до успешного завершения.

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Источник:
Fabrizio Romano
Опубликовал: Алексей Полищук
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