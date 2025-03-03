Рубен Аморим прокомментировал вылет МЮ из Кубка Англии

"Манчестер Юнайтед" прекратил выступления в Кубке Англии на стадии 1/8 финала, уступив "Фулхэму" в серии пенальти на "Олд Траффорд". После матча главный тренер "Юнайтед" Рубен Аморим поделился своими мыслями об игре.

"Думаю, мы хорошо начали игру, владели мячом, контролировали ход поединка. Но мы не можем поддерживать такой темп на протяжении всего матча. Иногда мы опускали линии, чтобы чувствовать себя комфортнее и использовать контратаки. По ходу игры мы создавали отличные моменты, но не всегда контролировали ситуацию из-за владения мячом. В итоге все решали пенальти - здесь все могло сложиться по-разному, но на этот раз удача была не на нашей стороне", - сказал Аморим.

Португалец также объяснил, насколько серьезным ударом для него является вылет из Кубка Англии.

"Это всегда больно, ведь кубковые соревнования дают шанс исправить ситуацию, когда дела в чемпионате идут не лучшим образом. Но нам нужно сосредоточиться на главной цели - улучшении команды. Важно думать не только об этом моменте, но и о будущем, о том, как сделать команду сильнее не только сейчас, но и в следующем сезоне", - сказал Аморим.

Добавим, что после 27 сыгранных матчей "Ман Юнайтед" занимает 14 место в турнирной таблице АПЛ с 33 очками.