"Этот результат разочаровывает нас". Тренер Ньюкасла поделился мыслями после вылета из Кубка Англии

Менеджер "Ньюкасла" Эдди Хау прокомментировал вылет своей команды от "Брайтона" на стадии 1/8 финала Кубка Англии.

"Это был очень тяжелый день для нас. Мы выглядели неплохо в этой игре, но потом потеряли контроль. В целом мы выглядели не очень уверенно, чтобы рассчитывать на победу. Я очень разочарован красной карточкой Энтони Гордона, ведь он очень важный игрок для нашей команды. Я обязательно с ним поговорю".

"У нас есть одна неделя, чтобы перезагрузиться, поскольку впереди нас ждут важные матчи. Я чувствую, что мы потеряли возможность побороться за еще один трофей. Это тяжело и очень разочаровывает, но сейчас мы уже ничего не можем с этим сделать", — добавил наставник "сорок".

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Напомним, что свой следующий матч "Ньюкасл" сыграет 10-го марта против "Вест Хэма" в чемпионате Англии.