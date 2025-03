Несчастливое число 13. Манчестер Юнайтед пропустил больше голов из угловых среди команд АПЛ

Во вчерашнем матче 1/8 финала Кубка Англии "Манчестер Юнайтед" проиграл "Фулхэму" в серии пенальти. Основное время завершилось со счетом 1:1.

Единственный гол "дачники" забили благодаря угловому конце первого тайма. Как сообщает статистический портал Opta, этот мяч стал 13 пропущенным для МЮ в этом сезоне после подачи соперника от флажка.

По этому показателю "Манчестер Юнайтед" опережает все остальные команды АПЛ.

13 - Manchester United have conceded 13 goals from corners across all competitions this season; the most of any Premier League team. Recurring.