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Несчастливое число 13. Манчестер Юнайтед пропустил больше голов из угловых среди команд АПЛ
Ужасная игра манкунианцев при стандартах не меняется
Getty Images/Global Images Ukraine
Во вчерашнем матче 1/8 финала Кубка Англии "Манчестер Юнайтед" проиграл "Фулхэму" в серии пенальти. Основное время завершилось со счетом 1:1.
Единственный гол "дачники" забили благодаря угловому конце первого тайма. Как сообщает статистический портал Opta, этот мяч стал 13 пропущенным для МЮ в этом сезоне после подачи соперника от флажка.
По этому показателю "Манчестер Юнайтед" опережает все остальные команды АПЛ.
13 - Manchester United have conceded 13 goals from corners across all competitions this season; the most of any Premier League team. Recurring. pic.twitter.com/AYke0zXZAe— OptaJoe (@OptaJoe) March 2, 2025
Отметим, что в АПЛ "красные дьяволы" находятся на 14-м месте турнирной таблицы. Они вылетели не только из Кубка Англии, но и с Кубка лиги.
Следующий матч подопечным Аморима запланирован на 6 марта именно против басков.
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