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Несчастливое число 13. Манчестер Юнайтед пропустил больше голов из угловых среди команд АПЛ

Англия

Ужасная игра манкунианцев при стандартах не меняется

Несчастливое число 13. Манчестер Юнайтед пропустил больше голов из угловых среди команд АПЛ

Getty Images/Global Images Ukraine

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Во вчерашнем матче 1/8 финала Кубка Англии "Манчестер Юнайтед" проиграл "Фулхэму" в серии пенальти. Основное время завершилось со счетом 1:1.

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Единственный гол "дачники" забили благодаря угловому конце первого тайма. Как сообщает статистический портал Opta, этот мяч стал 13 пропущенным для МЮ в этом сезоне после подачи соперника от флажка.

По этому показателю "Манчестер Юнайтед" опережает все остальные команды АПЛ.

Отметим, что в АПЛ "красные дьяволы" находятся на 14-м месте турнирной таблицы. Они вылетели не только из Кубка Англии, но и с Кубка лиги.

Следующий матч подопечным Аморима запланирован на 6 марта именно против басков.

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Источник:
Opta
Опубликовал: Максим Кучер
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