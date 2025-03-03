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Арсенал и Ман Сити следят за юной звездой Серии А

Англия

Воспитанник академии "Реала" привлек внимание клубов

Арсенал и Ман Сити следят за юной звездой Серии А

Фото - Getty Images/Global Images Ukraine

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По информации CaughtOffside, атакующий полузащитник "Комо" Нико Пас является одной из главных трансферных целей "Арсенала". Также интерес к нему проявляет "Манчестер Сити" и "Интер".

20-летний Пас покинул мадридский "Реал" прошлым летом и сейчас демонстрирует высокий уровень в Серии A. Скауты "Арсенала" и "Манчестер Сити" внимательно следят за его прогрессом и посетили матчи против "Фиорентины" и "Наполи".

Однако потенциальный трансфер осложняется тем, что "Реал" имеет право выкупа игрока за 8 миллионов евро в 2025 году, за 9 миллионов в 2026 году и за 10 миллионов в 2027. Мадридцы также сохраняют 50% от будущей продажи Паса третьей стороне, если не воспользуются опцией выкупа.

Добавим, что в этом сезоне 20-летний Пас забил 6 голов и отдал 5 ассистов в 25 матчах за "Комо" во всех турнирах.

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Арсенал (Лондон) Манчестер Сити Комо (Италия) Нико Пас
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Источник:
CaughtOffside
Опубликовал: Алексей Полищук
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