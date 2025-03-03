Гвардиола рассказал, сможет ли Родри вернуться на поле в этом сезоне

Главный тренер "Манчестер Сити" Пеп Гвардиола прокомментировал физическое состояние Родри.

Не только наши болельщики с нетерпением ждут его возвращения. Прошло почти полгода, и мы не должны принимать глупые решения относительно здоровья Родри. Он не очень близок к тому, чтобы выйти на футбольное поле, но он уже тренируется. Шаг за шагом он продолжает свое восстановление. Он очень счастлив.

Я не думал, что он сможет восстановиться до конца сезона или даже до начала Клубного чемпионата мира, однако это, возможно, произойдет, — добавил Гвардиола.