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Гвардиола рассказал, сможет ли Родри вернуться на поле в этом сезоне

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Испанец порадовал болельщиков "горожан" отличными новостями

Гвардиола рассказал, сможет ли Родри вернуться на поле в этом сезоне

Getty Images/Global Images Ukraine

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Главный тренер "Манчестер Сити" Пеп Гвардиола прокомментировал физическое состояние Родри.

Не только наши болельщики с нетерпением ждут его возвращения. Прошло почти полгода, и мы не должны принимать глупые решения относительно здоровья Родри. Он не очень близок к тому, чтобы выйти на футбольное поле, но он уже тренируется. Шаг за шагом он продолжает свое восстановление. Он очень счастлив.

Я не думал, что он сможет восстановиться до конца сезона или даже до начала Клубного чемпионата мира, однако это, возможно, произойдет, — добавил Гвардиола.

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Напомним, что 28-летний Родри получил серьезную травму колена в конце сентября прошлого года в матче 5-го тура АПЛ против "Арсенала" (2:2).

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Манчестер Сити Родри Пеп Гвардиола
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Источник:
BBC
Опубликовал: Андрей Журба
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