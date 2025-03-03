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Ливерпуль готов бороться с Арсеналом за подписание звездного хавбека Баварии

Англия

Летом контракт футболиста с клубом подходит к концу

Ливерпуль готов бороться с Арсеналом за подписание звездного хавбека Баварии

Фото - Getty Images/Global Images Ukraine

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"Ливерпуль" готов составить конкуренцию лондонскому "Арсеналу" за подписание полузащитника мюнхенской "Баварии", который летом может стать свободным агентом.

По информации от источников издания CaughtOffside, 30-летний Йозуа Киммих привлекает внимание европейских топ-клубов, поскольку недавно переговоры по его новому контракту с "Баварией" сорвались. "Канониры" стремятся усилить среднюю линию опытным игроком, тогда как "красные" хотят найти замену для Трента Александера-Арнольда.

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Также известно о том, что к игроку проявляют интерес и другие европейские топ-клубы: "Барселона", "Реал Мадрдид", "Манчестер Сити" и "Пари Сен-Жермен".

В этом сезоне Йозуа Киммих принял участие в 36 матчах за клуб во всех турнирах, отметившись голом и 10 ассистами.

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Авторитетный портал Transfermarkt оценивает его стоимость в 50 миллионов евро.

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Бавария (Мюнхен) Арсенал (Лондон) Ливерпуль Йозуа Киммих
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Источник:
CaughtOffside
Опубликовал: Андрей Журба
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