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Гари Линекер обвинил сэра Алекса Фергюсона в начале упадка Манчестер Юнайтед
Несмотря на статус шотландца
Фото - Getty Images/Global Images Ukraine
Гари Линекер поставил под сомнение наследие, которое сэр Алекс Фергюсон оставил после себя в "Манчестер Юнайтед", прокомментировав поражение команды в Кубке Англии от "Фулхэма".
Рубен Аморим, который возглавил команду в ноябре, стал уже седьмым полноценным тренером клуба после завершения легендарной эпохи Фергюсона в 2013 году. Ни один из его преемников не смог вернуть "Юнайтед" на вершину. Линекер предположил, что спад "Юнайтед" был неизбежным еще до ухода Фергюсона, и сравнил это с наследием, которое Юрген Клопп оставил Арне Слоту в "Ливерпуле".
"Если вы посмотрите на "Ливерпуль" сейчас, а там также новый тренер - Арне Слот, то их положение свидетельствует о том, что Юрген Клопп оставил клуб в отличном состоянии. Структура клуба очень хорошая.
Но этого нельзя было сказать о "Манчестер Юнайтед" в конце эры Фергюсона. Да, они выиграли чемпионат в его последний сезон, но это уже была не самая сильная команда, и многие ключевые игроки подходили к завершению карьеры. С того момента начались проблемы. Академия больше не выпускала игроков такого уровня, как раньше", - сказал Линекер.
Добавим, что после 27 сыгранных матчей "Ман Юнайтед" занимает 14 место в турнирной таблице АПЛ с 33 очками.
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