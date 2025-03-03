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Гари Линекер обвинил сэра Алекса Фергюсона в начале упадка Манчестер Юнайтед

Англия

Несмотря на статус шотландца

Гари Линекер обвинил сэра Алекса Фергюсона в начале упадка Манчестер Юнайтед

Фото - Getty Images/Global Images Ukraine

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Гари Линекер поставил под сомнение наследие, которое сэр Алекс Фергюсон оставил после себя в "Манчестер Юнайтед", прокомментировав поражение команды в Кубке Англии от "Фулхэма".

Рубен Аморим, который возглавил команду в ноябре, стал уже седьмым полноценным тренером клуба после завершения легендарной эпохи Фергюсона в 2013 году. Ни один из его преемников не смог вернуть "Юнайтед" на вершину. Линекер предположил, что спад "Юнайтед" был неизбежным еще до ухода Фергюсона, и сравнил это с наследием, которое Юрген Клопп оставил Арне Слоту в "Ливерпуле".

"Если вы посмотрите на "Ливерпуль" сейчас, а там также новый тренер - Арне Слот, то их положение свидетельствует о том, что Юрген Клопп оставил клуб в отличном состоянии. Структура клуба очень хорошая.

Но этого нельзя было сказать о "Манчестер Юнайтед" в конце эры Фергюсона. Да, они выиграли чемпионат в его последний сезон, но это уже была не самая сильная команда, и многие ключевые игроки подходили к завершению карьеры. С того момента начались проблемы. Академия больше не выпускала игроков такого уровня, как раньше", - сказал Линекер.

Добавим, что после 27 сыгранных матчей "Ман Юнайтед" занимает 14 место в турнирной таблице АПЛ с 33 очками.

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Алекс Фергюсон Гари Линекер Манчестер Юнайтед
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Источник:
Daily Mail
Опубликовал: Алексей Полищук
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