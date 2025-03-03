"Манчестер Юнайтед" может обменяться нападающими с "Наполи".

Согласно информации от журналиста Даниэле Лонго из издания Calciomercato, руководство "красных дьяволов" стремится подписать Виктора Осимхена, который принадлежит "Наполи", и готов отпустить в обратном направлении Расмуса Гойлунда.

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Известно, что Рубен Аморим не хочет терять Джошуа Зиркзе, а 22-летний датский нападающий не входит в планы клуба на следующий сезон, поэтому он является главным кандидатом на уход. Отмечается, что спортивный директор неаполитанского клуба Джованни Манна рассматривает возможность подписания Гойлунда, но для этого нужно одобрение Антонио Конте.

Ранее стала известна клаусула, которая прописана в контракте Осимхена с "Наполи".

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Напомним, что в этом сезоне Виктор Осимхен играет на правах аренды за турецкий "Галатасарай". На счету 26-летнего нигерийского форварда 22 гола и 5 ассистов в 28 матчах за клуб во всех турнирах.