Европейские гранды рассматривают бесплатный трансфер полузащитника Арсенала

Как сообщает журналист Чарльз Уоттс, Томас Парти привлекает внимание трех европейских топ-клубов и может сменить команду летом на правах свободного агента.

"Арсенал" до сих пор не инициировал переговоров по новому контракту для ганца, которому исполнится 32 года перед стартом сезона 2025/26. В лагере игрока все больше уверены, что лондонцы не будут прилагать усилий, чтобы сохранить его в команде.

Ожидается, что этим летом "Арсенал" обновит центр полузащиты, и Парти вместе с Жоржиньо покинут клуб после завершения контрактов.

Основными претендентами на Парти являются "Барселона", "Пари Сен-Жермен" и "Ювентус". Известно, что сам игрок предпочитает возвращение в Испанию. Однако окончательное решение еще не принято. Кроме того, игроком интересовались клубы из Саудовской Аравии, но его приоритетом остается Европа.

Добавим, что в этом сезоне Томас Парти забил 3 гола и отдал 3 ассиста в 39 матчах за "Арсенал" во всех турнирах.