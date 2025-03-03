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Европейские гранды рассматривают бесплатный трансфер полузащитника Арсенала
Игрок близок к тому, чтобы покинуть Лондон
Фото - Getty Images/Global Images Ukraine
Как сообщает журналист Чарльз Уоттс, Томас Парти привлекает внимание трех европейских топ-клубов и может сменить команду летом на правах свободного агента.
"Арсенал" до сих пор не инициировал переговоров по новому контракту для ганца, которому исполнится 32 года перед стартом сезона 2025/26. В лагере игрока все больше уверены, что лондонцы не будут прилагать усилий, чтобы сохранить его в команде.
Ожидается, что этим летом "Арсенал" обновит центр полузащиты, и Парти вместе с Жоржиньо покинут клуб после завершения контрактов.
Основными претендентами на Парти являются "Барселона", "Пари Сен-Жермен" и "Ювентус". Известно, что сам игрок предпочитает возвращение в Испанию. Однако окончательное решение еще не принято. Кроме того, игроком интересовались клубы из Саудовской Аравии, но его приоритетом остается Европа.
Добавим, что в этом сезоне Томас Парти забил 3 гола и отдал 3 ассиста в 39 матчах за "Арсенал" во всех турнирах.
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