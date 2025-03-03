Пеп Гвардиола попросил Манчестер Сити подписать звезду Баварии

Игрок "Баварии" Майкл Олисе, которому всего 23 года, уже закрепился как звезда топ-уровня, что привлекло внимание Пепа Гвардиолы. Испанский наставник считает, что француз идеально впишется в его схему и под его руководством сможет выйти на еще более высокий уровень.

В этом сезоне он является одним из самых ярких игроков мюнхенского клуба. Его умение обыгрывать соперников один в один, видение игры и голевое чутье сделали его незаменимой частью атаки "Баварии". В то же время его выступления не остались незамеченными в АПЛ, где "Сити" внимательно следит за его прогрессом и хочет добавить его в свою команду.

"Бавария" не намерена легко отпускать одну из своих главных звезд. Если "Сити" действительно хочет его подписать, то должен сделать предложение, которое заставит немецкий клуб сесть за стол переговоров. Пока что Олисе продолжает блистать в Бундеслиге, а его будущее может стать одной из главных интриг следующего трансферного окна.

Добавим, что в этом сезоне на счету француза 13 голов и 12 ассистов в 36 матчах за "Баварию" во всех турнирах.