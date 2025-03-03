  1. UA-Футбол ⚽
  2. Англия
  3. Пеп Гвардиола попросил Манчестер Сити подписать звезду Баварии
В тренде
Англия
Англия

Англия - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.

Пеп Гвардиола попросил Манчестер Сити подписать звезду Баварии

Англия

Хочет вернуть его обратно АПЛ

Пеп Гвардиола попросил Манчестер Сити подписать звезду Баварии

Фото - Getty Images/Global Images Ukraine

Новина українською

Игрок "Баварии" Майкл Олисе, которому всего 23 года, уже закрепился как звезда топ-уровня, что привлекло внимание Пепа Гвардиолы. Испанский наставник считает, что француз идеально впишется в его схему и под его руководством сможет выйти на еще более высокий уровень.

В этом сезоне он является одним из самых ярких игроков мюнхенского клуба. Его умение обыгрывать соперников один в один, видение игры и голевое чутье сделали его незаменимой частью атаки "Баварии". В то же время его выступления не остались незамеченными в АПЛ, где "Сити" внимательно следит за его прогрессом и хочет добавить его в свою команду.

"Бавария" не намерена легко отпускать одну из своих главных звезд. Если "Сити" действительно хочет его подписать, то должен сделать предложение, которое заставит немецкий клуб сесть за стол переговоров. Пока что Олисе продолжает блистать в Бундеслиге, а его будущее может стать одной из главных интриг следующего трансферного окна.

Добавим, что в этом сезоне на счету француза 13 голов и 12 ассистов в 36 матчах за "Баварию" во всех турнирах.

По теме
yellow-arrow
Манчестерские клубы следят за талантливым вингером из Спортинга
yellow-arrow
Манчестер Юнайтед готов побороться за подписание звездного хавбека из Ла Лиги
yellow-arrow
Голкипер Манчестер Юнайтед определился со своим будущим в команде
Бавария (Мюнхен) Пеп Гвардиола Майкл Олизе
Оцените этот материал:
1 голосов
Источник:
Fichajes
Опубликовал: Алексей Полищук
Комментарии
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти

Популярное сейчас


Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1
15 000
На сайт
2
5 000
На сайт
3
150 000
На сайт
4
35 000
На сайт
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости