Манчестер Юнайтед готов побороться за подписание звездного хавбека из Ла Лиги

"Манчестер Юнайтед" готов побороться за подписание звездного полузащитника из "Реал Сосьедада".

Как сообщает издание GiveMeSport, представители "красных дьяволов" следят за 26-летним Мартином Субименди, который считается одним из лучших полузащитников мира. Они готовы составить конкуренцию "Арсеналу" и "Ливерпулю" в гонке за его подписание в летнее трансферное окно, поскольку в его контракте прописана клаусула в 60 миллионов евро.

Ранее сообщалось о том, что мадридский "Реал" также серьезно настроен на его переход этим летом.

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В текущем сезоне Мартин Субименди провел 35 матчей за "Реал Сосьедад" во всех турнирах, отметившись одним голом и двумя результативными передачами.