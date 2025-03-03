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Манчестер Юнайтед готов побороться за подписание звездного хавбека из Ла Лиги

Англия

За игроком внимательно наблюдают и другие английские топ-клубы

Манчестер Юнайтед готов побороться за подписание звездного хавбека из Ла Лиги

Getty Images/Global Images Ukraine

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"Манчестер Юнайтед" готов побороться за подписание звездного полузащитника из "Реал Сосьедада".

Как сообщает издание GiveMeSport, представители "красных дьяволов" следят за 26-летним Мартином Субименди, который считается одним из лучших полузащитников мира. Они готовы составить конкуренцию "Арсеналу" и "Ливерпулю" в гонке за его подписание в летнее трансферное окно, поскольку в его контракте прописана клаусула в 60 миллионов евро.

Ранее сообщалось о том, что мадридский "Реал" также серьезно настроен на его переход этим летом.

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В текущем сезоне Мартин Субименди провел 35 матчей за "Реал Сосьедад" во всех турнирах, отметившись одним голом и двумя результативными передачами.

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Источник:
GiveMeSport
Опубликовал: Андрей Журба
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